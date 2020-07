Il capofamiglia non ha interesse a sfruttare il bonus vacanza. Ciò non vuol dire che si perde. Cedere il bonus vacanza a un familiare è una pratica consentita dalla legge. In pochi minuti spieghiamo cosa bisogna fare in modo da non perdere il beneficio. La prima cosa da fare è scaricare l’app IO. Inutile ribadire quali sono i requisiti da rispettare per ottenere la misura di sostegno al turismo. Andiamo nel concreto.

Il codice del bonus vacanza si ottiene direttamente dall’app scaricata sul proprio telefono. In questo caso il capofamiglia ha fatto l’operazione ma non ha interesse a sfruttare la sovvenzione. Che si fa? Un altro membro della famiglia ha scaricato sul proprio telefono l’app. In automatico questa altra persona vede il bonus nella sezione pagamenti.

Cosa fare se l’altro componente non ha l’app?

L’applicazione ha previsto anche il caso in cui un altro componente non ha l’accesso al programma informatico ma può sfruttare il beneficio economico. In questo caso il capofamiglia fa un condividi presente nella schermata di riepilogo dell’applicazione del bonus. Il sistema informatico genera una copia del codice univoco e del relativo QR code. Questi due codici vanno inviati tramite WhatsApp alla persona presente nel proprio nucleo familiare.

Capiamo meglio come IO riconosce il nucleo familiare

A tutti viene un dubbio: ma l’app IO come riconosce il nucleo familiare? Chi vuole fare il furbo e far spendere il bonus vacanza ad un terzo non presente nel nucleo familiare sappi che non c’è possibilità.

Al momento della registrazione dell’account sull’app IO avviene uno scambio di informazioni con l’Inps che verifica i vari requisiti. All’Inps non sfugge nulla: dal possesso della soglia di reddito fino alla composizione del nucleo familiare. Per ottenere il bonus vacanza e spendere bisogna attendere l’ok da parte del sistema. Se qualcosa non quadra non si ottiene il beneficio. Cedere il bonus vacanza a un familiare è possibile ma è necessario avere uno smartphone abilitato perché non ci sono metodi alternativi.