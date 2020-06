Il segnale ribassista di Piazza Affari continua a farsi sentire e oggi nonostante più tentativi di rimbalzo intraday continua a evidenziarsi il rosso sulle quotazioni. Tranne chiusure settimanali inferiori ai 18.210 il ritracciamento dovrebbe concludersi entro pochi giorni e riportare le quotazioni verso nuovi massimi di periodo.

Come al solito si procederà per step.

Nonostante questa incertezza di breve termine, c’è un’occasione da cogliere al volo su un titolo azionario sottovalutato del 68% e impostato al rialzo. Ci riferiamo a Ratti (MIL:RAT) che in questo momento quota a 4,71 +0,21%. Da inizio anno il titolo ha segnato il minimo a 3,50 ed il massimo a 7,78. Dai massimi di 32,29 del 1998 il titolo perde l’85,41%.

Cosa attendere da ora in poi? Perchè parliamo di un’occasione da cogliere al volo?

La società produce e distribuisce tessuti e accessori per uomo e donna in Italia e all’estero. Gli utili sono cresciuti del 23% nell’ultimo anno ed in base ai calcoli del discounted cash flow il fair value viene definito in area 7,94 con una sottovalutazione del 68% ca.

C’è da chiarire che una sottovalutazione o sopravvalutazione attuale non è sempre un indicatore di acquisto o vendita ma quello che conta e che tale stato sia abbinato ad un segnale grafico rialzista/ribassista.

C’è un’occasione da cogliere al volo su un titolo azionario sottovalutato del 68% e impostato al rialzo

Passiamo ai grafici e ai segnali in corso. Qual è la migliore strategia da poter applicare al momento? La recente chiusura settimanale superiore ai 4,23 ha iniziato un trend rialzista settimanale che si interseca in un trend mensile rialzista. Dal 9 marzo in poi dopo un forte ribasso dal 22 gennaio, il titolo ha vissuto una fase di stretto trading range che sembra propedeutica a una forte esplosione di momentum rialzista.

Segnale operativo di lungo termine

Comprare ai livelli attuali con stop a 4,21 ed obiettivo di lungo termine a 7,78. Riteniamo che stare su questo titolo sarà un affare di lungo termine. Primo supporto di breve a 4,41. Strong Buy long term.