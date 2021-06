Esistono persone manipolatrici che tendono ad alterare la percezione della realtà che gli altri hanno. Impariamo come difenderci, perché c’è una categoria di persone pericolosa per il nostro equilibrio psicologico.

Gli psicologi li chiamano gaslighter. La loro tecnica per avere sempre ragione consiste nel cercare di alterare la percezione della realtà che gli altri hanno. Cercano, per questo motivo, di manipolare le percezioni e sensazioni che gli altri hanno su ogni accadimento o evento. Questa loro tecnica si esprime con frasi simili a quelle che vedremo adesso.

“Dimentichiamo tutto ciò che è successo”

Dopo un litigio molto pesante o dopo che due persone non si parlano per anni, il gaslighter è capace di esordire con questo semplice invito. Dipinge, in pratica, ciò che è accaduto in passato come qualcosa di irrilevante. Se i due non si sono parlati per anni, però, il fatto deve essere stato grave.

È come se il gaslighter volesse dire che solo l’interlocutore ritiene ancora rilevante quel vecchio fatto, ma che realtà non lo è. Si tratterebbe solo di un atteggiamento eccessivo ed esagerato dell’ex amico.

C’è una categoria di persone pericolosa per il nostro equilibrio psicologico

È evidente che si tratta di un atteggiamento destabilizzante per chi si trovi ad avere a che fare con loro. Altrettanto destabilizzante è il vittimismo, che può esprimersi in questo modo.

“Non so cosa ho fatto per essere trattato così”

Il gaslighter è bravissimo a fare la vittima per far sentire in colpa il suo interlocutore. È così bravo a recitare che può sembrare davvero contrito e sull’orlo delle lacrime. Tutto questo per manipolare l’interlocutore e portarlo ad alleggerire i toni o le accuse se i due stanno discutendo.

Parlare per primi

Se i gaslighter vogliono screditare il loro nemico, sparleranno di lui per primi. In questo modo, influenzeranno per primi la platea dei potenziali amici e conoscenti.

“Sei l’unico a pensarla così”

Questo è il tocco da maestro. Dopo aver screditato l’avversario nel giro dei conoscenti, il gaslighter cerca espressamente di farlo sentire isolato nelle opinioni.

Dopo aver imparato a riconoscere un gaslighter, ricordiamo sempre che, per difendersi da questo genere di persone, è bene rivolgersi a un aiuto competente e professionale. Uno psicologo saprà entrare meglio nel merito e suggerire le più opportune soluzioni.