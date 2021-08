Oramai ci siamo al grande esodo di Ferragosto. In questi giorni gli italiani hanno preparato le valige per trascorrere qualche giorno lontano da casa. Ma c’è una brutta notizia per tutti in vista del grande esodo estivo: il rincaro dei prezzi del carburante.

Non bastava l’allerta meteo per il gran caldo che imperversa da Nord a Sud dell’Italia, ora si aggiunge il campanello d’allarme che colpisce tutti coloro che si spostano in auto. Infatti l’associazione dei consumatori ha rilevato come il prezzo di benzina, gasolio e carburanti in genere siano aumentati a dismisura.

Occhio alla colonnina dei carburanti

Dunque spostarsi con i mezzi di trasporto costerà molto di più. Il tanto atteso clima vacanziero viene minato da questa notizia spiacevole. Gli italiani, perciò, hanno un pensiero in più su come far quadrare i conti dopo quasi due anni di crisi.

Il peso dell’aumento dei carburanti si farà sentire sul bilancio familiare e non è da escludere che alcune famiglie possano cambiare idea su come spostarsi per l’imminente Ferragosto. Parallelamente, però, c’è da registrare un aumento dei costi dei biglietti di aerei, treni, navi. Quest’anno le tanto sognate vacanze estive hanno un peso sul portafoglio di ognuno di noi.

Quanto costa il carburante

Verificare il prezzo ufficiale dei carburanti non è assolutamente difficile. Infatti il Ministero dello Sviluppo Economico emana settimanalmente un bollettino per rendere noti i prezzi applicati dalle compagnie petrolifere.

Ebbene, dando uno sguardo, il prezzo della benzina è cresciuto del 18,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e lo stesso si può dire del gasolio, con un rincaro del 17,6%. Codacons e Unione Nazionale Consumatori hanno evidenziato come il prezzo della benzina a 1,657 euro al litro in modalità del service, e del gasolio a 1,510 euro al litro siano un vero e proprio salasso per tutti gli italiani. Questi aumenti improvvisi cadono proprio nei giorni più caldi della mobilità.

Quanto spendiamo in più per fare un pieno di carburante

Per far comprendere il peso dell’aumento dei prezzi del carburante sulla tasca di tutti gli automobilisti con l’aiuto dell’Unione Nazionale Consumatori abbiamo verificato l’incidenza su un pieno. Ebbene rifornendo l’auto con 50 litri di benzina, attualmente ci costa 13 euro in più mentre con il diesel 11,28 euro.

Non bastava questa spiacevole notizia a ridosso delle vacanze, ora le prospettive per ogni famiglia non sono delle migliori. Infatti il rincaro annuo di 312 euro per la benzina e di 271 euro annui per il gasolio non è sicuramente una cifra irrilevante.