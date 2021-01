Mentre la Borsa sta inanellando sedute negative, un titolo a Milano sta prendendo il volo. L’azione è favorita dall’evoluzione negativa della pandemia e dalle tensioni sulla consegna dei vaccini da parte di Pfizer e AstraZeneca. Ecco l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Perché Diasorin è scattata in alto

C’è un titolo in Borsa a Milano che sta volando grazie alla pandemia e al ritardo dei vaccini. Questa azione ieri in Piazza Affari, svettava tra le blue chip. Il titolo è Diasorin. L’azione alla fine della seduta ha guadagnato oltre il 5% chiudendo a 188,3 euro.

Che cosa ha spinto il titolo a guadagnare così tanto? Il rallentamento delle consegne all’Europa dei vaccini da parte dei colossi Pfizer e AstraZeneca. Le difficoltà delle due multinazionali farmaceutiche, ha rimesso in gioco i test vaccinali sviluppati da Diasorin.

L’azienda farmaceutica italiana potrebbe arrivare a produrre un vaccino in tempi relativamente brevi. Questo aiuterebbe la campagna italiana anti virus. Ma anche quella europea. E soprattutto, aiuterebbe i conti della società.

Cosa potrebbe accadere al titolo

Ipotizziamo che lo Stato italiano e alcuni governi europei, si convincano della possibilità che Diasorin possa commercializzare in tempi brevi un vaccino. Probabilmente l’azienda avrebbe lo stesso trattamento commerciale delle rivali. Ovvero, i governi comprerebbero in anticipo un certo numero di dosi.

Al primo contratto con un governo, il titolo si impennerebbe in Borsa. E la corsa si farebbe ancora più forte se arrivassero altri contratti. Il balzo di ieri potrebbe essere l’inizio di una corsa dei prezzi, spinti da questa scommessa.

Le prospettive dell’azione in Borsa

L’azione in Borsa (MIL:DIA) negli ultimi mesi ha fatto esattamente l’opposto dell’indice Ftse Mib. In novembre e dicembre i prezzi sono scesi. A metà gennaio è iniziata la rimonta. Il titolo ha toccato il massimo assoluto in maggio a 211 euro.

Questo livello potrebbe essere raggiunto nuovamente nelle prossime sedute. Il superamento dei 195 euro spingerà le quotazioni prima verso i 200 euro a poi sui massimi assoluti. Solamente un ritorno sotto 180 euro negherebbe questa impostazione rialzista di breve periodo. Eco perchè c’è un titolo in Borsa a Milano che sta volando grazie alla pandemia e al ritardo dei vaccini

