Le polpette di carne e di pesce ma anche di verdure e coi formaggi sono uno dei piatti preferiti dagli italiani. Riescono infatti a venire incontro alle esigenze alimentari di tutta la famiglia bambini compresi. Tale è il loro successo che negli ultimi anni si sono moltiplicate anche le offerte di polpette già precotte delle maggiori aziende alimentari tricolori. Ma se quando le facciamo dobbiamo ricorrere a qualche aggiunta volante perché sono troppo morbide o troppo secche ecco quello che fa per noi. C’è un segreto di una semplicità unica per cucinare sempre delle polpette strepitose senza ricorrere a continue aggiunte rischiando di rovinarle. Lo vediamo in questo articolo della nostra Redazione anticipando che arriva dalle panetterie.

I vecchi segreti delle nonne

Le nostre nonne ci hanno tramandato antichi segreti su come cercare di mantenere morbide e gustose le polpette. Due su tutti: le uova e la mollica del pane lasciata a bagno nel latte. Ricordandoci però che su mezzo chilo di carne basta un uovo solo, altrimenti rendiamo l’impasto come gomma. Metodi che funzionano ancora egregiamente soprattutto se ci poniamo dinanzi a due scelte di qualità:

il pane;

il latte vaccino di allevamento.

Può sembrare una sciocchezza, eppure cucinare le polpette con del pane veramente buono e del latte di montagna è tutta un’altra cosa.

C’è un segreto di una semplicità unica per cucinare sempre delle polpette strepitose

E questo segreto arriva sempre dalle panetterie. Magari qualche nostro Lettore avrà avuto la dritta dal proprio fornitore di fiducia. Per chi ancora non lo sa invece ecco il sistema per avere delle polpette sempre di qualità al primo innesto.

Utilizzare la mollica del pane integrale permetterà alle nostre polpette di cuocere prima e meglio e di essere ancora più digeribili. Sembra il classico segreto non segreto come scoprire l’acqua calda, eppure è così.

