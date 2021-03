Quando parliamo di cucina, generalmente affrontiamo due argomenti molto semplici: il gusto e le calorie. È normale infatti dedicarci all’assaggio di un piatto, esaltandone il sapore e, magari calcolandone le kcal che andremo ad assumere. Poche volte, andiamo invece a pensare al piatto che abbiamo davanti visto nel suo benessere. C’è un piatto tradizionale della cucina veneta che aiuta il sangue e le ossa: il fegato alla veneziana. Non vedremo in questo articolo la sua ricetta, ma perché è uno dei piatti più completi in assoluto per darci sostanza e nutrienti. A, patto però di non soffrire di colesterolo alto.

L’approccio mentale non facile col fegato

Se dovessimo stilare la classifica del piatto più difficile da far mangiare ai nostri bambini, probabilmente sarebbe proprio il fegato. Vuoi per il nome, l’odore e l’aspetto, ma questa parte di carne animale non trova il gradimento dei nostri figli. Ed è un peccato perché fegato e cipolla sono un connubio particolarmente salutare per il nostro organismo.

La ricchezza di nutrienti del fegato

C’è un piatto tradizionale della cucina veneta che aiuta il sangue e le ossa, grazie alla presenza del fegato. Questo alimento dal retrogusto amarognolo, generalmente lo usiamo del maiale, del manzo e del vitello. A livello nutrizionale, il fegato è particolarmente ricco di:

ferro;

zinco;

fosforo;

selenio;

vitamina A, B e D.

Ecco perché sarebbe particolarmente indicato nella dieta della crescita dei nostri bambini. I suoi nutrienti oltretutto sono in grado di rafforzare il sistema immunitario, irrobustire le ossa, proteggere i denti e contrastare l’anemia. Senza considerare l’ottima azione di aiuto al nostro metabolismo. Attenzione, però che essendo particolarmente ricco di colesterolo, non è assolutamente adatto a chi soffre di pressione alta o di disturbi ai reni.

I benefici della cipolla

Dopo aver visto quanti nutrienti porta il fegato, non dimentichiamoci quelli altrettanti importanti della cipolla. Ricchissima anch’essa di calcio e sali minerali, è fondamentale per equilibrare il livello di trigliceridi, proteggere l’intestino e migliorare la funzione digestiva e depurativa. Ecco, perché, a tutti coloro che lo amano, consigliamo il fegato alla veneziana per tutti i suoi benefici.

