Da diversi mesi continuiamo a segnalare le potenzialità di questo titolo che negli anni ha davvero sofferto. Le quotazioni sono state preda di una carambola ribassista da far accapponare la pelle. Nell’anno 2007 quotava a 105,29 mentre nel corso del 2020 ha toccato un minimo a 4,478. Minimo che più volte abbiamo indicato come di ripartenza di lungo termine. Dopo aver scritto a fine agosto di un’ulteriore possibile gamba rialzista, oggi ritorniamo sull’argomento segnalando che c’è un pattern rialzista da non sottovalutare su Deutsche Bank.

Il titolo (MIL:DBK ) oggi a Piazza Affari è in rialzo dello 0,50% e si porta a 8,598.

Deutsche Bank da inizio anno ha segnato il minimo a 4,478 ed il massimo a 10,356.

Riteniamo che questa società e questa banca possa aver lasciato molto probabilmente il peggio alle spalle e che da questi livelli tranne accadimenti particolari ed inversioni sulla barra mensile, si possa davvero decollare.

Le nostre ragioni riguardano prospettive future perchè ai livelli attuali, i bilanci degli ultimi anni ci restituiscono un calcolo di fair value intorno ai 6,43/7 euro per azione. Su questo ultimo valore trovano consenso anche le raccomandazioni degli analisti.

A proposito di prospettive future segnaliamo che:

si prevede che gli utili cresceranno del 95,39% all’anno;

i guadagni sono cresciuti del 12,9% all’anno negli ultimi 5 anni.

C’è un pattern rialzista da non sottovalutare su Deutsche Bank

Quale strategia di investimento applicare? Chi ha comprato il titolo come da noi indicato sui minimi annuali deve continuare a mantenere le posizioni con stop loss a 6,75. Chi non possiede il titolo, ai livelli attuali può comprarlo fin da subito con stop loss come indicato poc’anzi di lungo termine, mentre di breve può essere messo a 7,50.

Continuiamo a scrivere che a parer nostro il peggio per questa banca sia alle spalle e che dai livelli attuali non neghiamo l’ipotesi di vedere raddoppiare se non triplicare/quadruplicare le quotazioni in pochi anni. I livelli attuali alla luce delle prospettive ci sembrano ancora molto ma molto sacrificati.