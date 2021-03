Se la mela leva il medico di torno, la pera non è da meno. Nell’immaginario collettivo la prima rappresenta, giustamente, una sorta di panacea per tutti i mali. La seconda, invece, è considerata un po’ la sorellastra. Ma, a torto. Infatti, c’è un nutriente della pera capace di farci da farmacia: la zeaxantina. Questa sostanza, tipica della pera, ha un compito decisamente importante: proteggere le cellule e la loro sopravvivenza. Mantenendole in salute. Vediamo assieme ai nostri Esperti perché la pera è così benefica per il nostro organismo.

Vediamo le virtù meno conosciute della pera

C’è un nutriente nella pera capace di farci da farmacia, la zeaxantina, che, assieme alla luteina, protegge la nostra salute. Queste sostanze sono infatti in grado, con tutti gli antiossidanti della pera, di combattere i radicali liberi. Ricordiamo che queste sostanze malefiche, non sono solo in grado di invecchiarci e complicare la salute del cuore, ma attaccano il nostro DNA. Il compito della zeaxantina è quello di favorire l’assorbimento delle vitamine che introduciamo, aiutando l’organismo a difendersi.

Riparare i vasi sanguigni

In pochi sanno che mangiare una pera al giorno rende i nostri vasi sanguigni più forti. Questo cosa vuol dire? Che, soprattutto per i bambini, lesioni ed escoriazioni, da cadute e ferite, guariscono prima. Senza considerare, poi, che vitamine e antiossidanti presenti elevano il nostro sistema immunitario. Ciò avviene soprattutto attraverso una maggiore produzione di globuli bianchi. La prevenzione della pera è quindi da tenere assolutamente in considerazione. Non dimentichiamo che il nostro paese produce questo frutto in quantità e qualità e, dovremmo quindi approfittarne!

Pelle più bella e capelli più robusti

Non abbiamo finito con le virtù della zeaxantina, in grado anche di:

rallentare l’invecchiamento della pelle;

combattere rughe e inestetismi dell’età;

rinforzare i capelli;

combattere la cataratta;

difendere la vista.

Ricordiamo che la pera, oltre ad abbondare, come abbiamo visto di fibre, minerali e antiossidanti, è ricchissima di minerali, che rendono il nostro fisico più robusto e resistente.

