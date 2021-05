Esistono tantissime varietà di fiori veramente stupendi e quello di cui tratteremo oggi è uno di questi. Questo fiore non sempre viene valutato per quello che è realmente, invece è veramente speciale. C’è un motivo per cui è chiamato “fiore di Dio” e per essere rigoglioso e profumato ha bisogno di questo concime naturale a costo zero. Il Dianthus, conosciuto come garofano, non è solo una pianta ornamentale o da giardino. Esso è un vero toccasana per la salute. Utilizzato come olio essenziale, serve per lenire i rossori o il gonfiore delle gengive. I fiori sono incantevoli nella loro varietà di colori e possono essere semplici o doppi, a margine intero o a margine sfrangiato.

Secondo la tradizione nordica, la sposa il giorno delle nozze deve tenere un fiore di garofano all’interno del corpetto e lo sposo lo deve ritrovare. Secondo questa usanza, la coppia avrà fortuna. Inoltre, il garofano è il fiore che si mette nel taschino in occasione di matrimoni, il cosiddetto “fiore all’occhiello”.

Il garofano sembra sia originario della Grecia e “fiore di Dio” stava a significare fiore di Zeus, il dio greco. Ogni colore del fiore ha un significato. In genere però il colore predominante è il rosso che simboleggia l’amore e l’ammirazione. Ma il garofano simboleggia anche la fortuna.

I garofani amano il sole ma temono i ristagni d’acqua. Infatti consigliamo di posizionare un po’ di argilla espansa all’interno del terriccio e una ricca concimazione. Ultimo consiglio, i garofani preferiscono i terreni un po’ acidi.

Sembra, infatti, che per i garofani il miglior concime sia la cenere del pellet o le bucce degli agrumi, ossia limone e arancia. Li utilizzeremo diluiti con l’acqua e da nebulizzare con lo spruzzino.

Per quanto riguarda le bucce di agrumi, invece, le tagliamo e le mettiamo dentro l’acqua per circa 24h, poi la filtriamo e la aggiungiamo ad un altro po’ d’acqua pulita. Gli agrumi nutrono i garofani con vitamine essenziali e poi sono un po’ acidi, proprio come il terreno che preferiscono i garofani. La cenere del pellet invece va versata nell’acqua e mescolata. È ottima poiché contiene importanti sali minerali.

