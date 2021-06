Dell’ottima performance del titolo nell’ultimo anno abbiamo già parlato in un precedente report. Gli ultimi mesi, però, non sono stati molto positivi con un andamento molto laterale. Tuttavia, c’è un livello oltre il quale le azioni Fullsix potrebbero partire per un rialzo del 200%.

Prima di occuparci di questo aspetto e dell’analisi grafica vogliamo ripetere una raccomandazione che facciamo sempre ogni qualvolta ci occupiamo di questo titolo. Fullsix è un titolo da prendere molto con le molle, anche per via della sua capitalizzazione che si aggira intorno ai 12,5 milioni di euro. il basso controvalore scambiato, quindi, nelle fasi di interesse sul titolo ne amplifica enormemente la volatilità. Il consiglio, quindi, è di essere molto prudenti qualora si dovesse decidere di investire su Fullsix.

C’è un livello oltre il quale le azioni Fullsix potrebbero partire per un rialzo del 200%: le indicazioni dell’analisi grafica

Fullsix (MIL:FUL) ha chiuso la seduta del 8 aprile in ribassi dell’1,72% rispetto alla seduta precedente e ha segnato un ultimo prezzo a 1,14 euro.

Per capire la lunga fase laterale che sta attanagliando questo titolo azionario basta andare a guarda il grafico sul time frame mensile. Come si vede chiaramente da diversi mesi le quotazioni sono bloccate dalla resistenza in area 1,325 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino agli obiettivi indicati in figura.

L’indicazione, invece, che il rialzo è lontano e che le quotazioni sono pronte ad accelerare al ribasso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 1,06,

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile