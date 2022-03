Abbiamo capito negli anni che i cosiddetti piatti poveri della tradizione sono spesso i più gustosi. Non c’è bisogno di ingredienti pregiati o esotici per portare in tavola un piatto degno di uno chef. La cucina italiana è probabilmente la cucina che più sa come elevare un pasto con poco.

Pochi ingredienti e tutti economici possono dare vita a piatti che difficilmente hanno eguali. Già solo con un po’ di olive, del pecorino e del pepe ecco pronta una delizia irresistibile. Per non parlare poi del tempo che si risparmia con queste ricette veloci che possono preparare proprio tutti.

Amatriciana, cacio e pepe, carbonara e chi più ne ha più ne metta. I piatti italiani più famosi nel Mondo si preparano davvero con pochissimi ingredienti. Eppure il loro sapore rapisce il palato di chiunque.

C’è tutto il sapore del Mediterraneo in questo saporitissimo primo piatto che si prepara velocemente e spendendo poco

Il piatto che prepareremo oggi sta benissimo nell’Olimpo dei classici piatti poveri. Richiede pochi ingredienti ed è pronto nel tempo di cottura della pasta. In neanche 10 minuti possiamo servire una pasta gustosa perfetta anche per una spaghettata con gli amici. Invece della solita aglio, olio e peperoncino ecco un’alternativa di cui non potremo più fare a meno.

Ingredienti per 2 persone:

180 gr di vermicelli;

15 gr di filetti di acciughe;

60 gr di mollica di pane;

100 gr di olive Taggiasche;

olio Evo;

1 spicchio d’aglio;

30 gr di capperi;

sale q.b.

Procedimento:

Per prima cosa versiamo un po’ d’olio Evo in una padellina antiaderente. Aggiungiamo la mollica di pane o in alternativa del normale pangrattato. Facciamo dorare mescolando continuamente per evitare che si bruci e mettiamo da parte;

In un’altra padella versiamo dell’altro olio Evo e aggiungiamo lo spicchio d’aglio. Dopo qualche minuto aggiungiamo i filetti di acciuga già lavati e dissalati. Possiamo usare anche i filetti sott’olio ben scolati come alternativa;

Nella stessa padella, a fuoco medio, uniamo le olive Taggiasche e i capperi ben lavati. Possiamo anche tritare un po’ delle olive in modo che il condimento risulti più cremoso. Lasciamo insaporire senza aggiungere sale perché tutti gli ingredienti sono già sapidi;

Cuociamo la pasta in abbondante acqua calda leggermente salata e scoliamola al dente;

Riprendiamo il nostro condimento, eliminiamo l’aglio e aggiungiamoci la pasta. Sul fornello a fiamma bassa facciamo mantecare e impiattiamo con una spolverata di mollica tostata.

Insomma c’è tutto il sapore del Mediterraneo in questa pasta dagli ingredienti poveri ma deliziosi. Abbinando i giusti ingredienti anche un piatto monotono come la pasta al tonno può diventare una prelibatezza. In più con pochi euro possiamo portare in tavola un piatto che sazierà tutti e non lascerà nessuno insoddisfatto.

