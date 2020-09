C’è qualcosa che bisogna cambiare sempre per vivere in salute. Se per vivere a lungo avremmo dovuto sottoporci a chissà quale trattamento, forse avremmo accettato. Invece per viver bene e a lungo basta migliorare quel gesto che inconsapevolmente facciamo ogni giorno, il respiro.

Tutto il mondo respira

Su questa Terra tutti gli esseri vivono grazie al respiro. Gli uomini respirano, prendendo ossigeno e buttando via anidride carbonica. Gli animali anche, per vivere hanno bisogno di respirare. Le piante respirano a doppio senso: prendono ossigeno ma anche assumono anidride carbonica e la trasformano in ossigeno, con il processo della fotosintesi clorofilliana. Ci sono addirittura delle pietre che respirano, i cosiddetti “Trovants”, che possono essere visti in Romania.

L’ossigeno è così l’elemento fondamentale della nostra vita. Poiché passiamo buona parte di un giorno in casa, è importante innanzitutto controllare la qualità dell’aria.

A volte a causa del freddo tendiamo a chiudere tutte le finestre, cosicché si crea dell’aria viziata. Forse i fornelli sono accesi, e ciò porta a ridurre ancor più l’ossigeno. Se non cambiamo l’aria ogni tanto, aprendo qualche finestra, rischiamo di avere sonnolenza, forse mal di capo. Semplicemente perché il nostro cervello non è ben irrorato d’ossigeno e aumentano anche i gas nocivi per la nostra salute.

La presenza di una persona non autonoma

Se in casa con noi vive una persona che non è autonoma, sulla sedia a rotelle oppure a letto, queste raccomandazioni valgono ancora più. La paura che possa prendere un malanno, ci porta a chiudere tutto. Si creerebbe così un’aria poco salubre che andrebbe a incidere ancor più sulla salute di questa persona.

Invece, ciò che bisognerebbe evitare per tutti in una casa, sono le correnti d’aria, che possono infiammare alcune parti sensibili, come spalle e collo.

E qui un esercizio che aiuta a respirare meglio.