Centinaia e centinaia di posti di lavoro in Amazon aperti in diverse regioni d’Italia. Con il piano di assumere oltre 500 persone entro fine anno, la nota azienda specializzata nel settore e-commerce offre periodicamente nuove opportunità di lavoro. Complice dell’aumento del numero di assunzioni è di sicuro l’apertura di nuovi magazzini in tutta Italia. Sono richiesti diplomati, laureati e laureandi da assumere con contratto a tempo determinato, indeterminato o stage. Vediamo di seguito quali sono i ruoli interessati, i requisiti richiesti per la candidatura e come inviare domanda.

C’è posto per tutti in Amazon con queste sorprendenti offerte di lavoro per diplomati e laureati

Dove si trovano le sedi interessate dalle assunzioni? Milano, Bergamo, Chieti, Rovigo, Pordenone, Vercelli, Bari, Torino, Cagliari, Asti, Roma, Piacenza e Rieti sono fra le più quotate. Tuttavia, non sono da meno le offerte di lavoro in smart working, per cui Amazon cerca figure. Inoltre, il Gruppo è interessato nel conoscere giovani talenti, laureati o laureandi, da inserire nei programmi di formazioni. Questi sono University Internships, per i tirocini di laurea, MBA & Graduate, volto all’insegnamento della leadership e professionalizzante, e PhD, per i dottori di ricerca. Interessante opportunità, sempre per giovani talenti, è il programma University Tech che offre stage e lavoro full time a laureati in Informatica e simili.

Il Gruppo è alla ricerca di personale soprattutto per le mansioni di tipo tecnico operative, quali operai e addetti alla gestione delle merci e delle spedizioni. Seguono i ruoli nelle aree IT, Risorse Umane, Marketing, Contabilità e Servizio Clienti.

Come inviare domanda

Per visualizzare tutte le offerte disponibili sono necessari pochi passaggi, così come per inviare domanda. Amazon mette a disposizione degli interessati il portale riservato Lavora con noi. Grazie alla possibilità di effettuare una ricerca filtrata, come ad esempio per sede, contratto e categoria di lavoro, sarà possibile restringere il campo di visualizzazione. Scelta la posizione aperta, potremo dare uno sguardo alla descrizione dell’impiego, ai requisiti richiesti e alle istruzioni per inviare domanda. In alto a destra, se da telefono centralmente, potremo cliccare sul tasto Candidati Ora per inviare domanda.

