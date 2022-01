Alcuni tra i più rinomati esperti internazionali della cottura della carne e di tutto ciò che riguarda una griglia accesa sono gli argentini. Per tradizione, infatti, quello che loro chiamano asado, costituisce un pasto ricorrente e ritualizzato. La domenica la famiglia e gli amici si riuniscono attorno ad una griglia per degustare le delizie della propria terra. E c’è da scommetterci che siano delizie, viste le fantastiche pianure coltivate che hanno a disposizione e che nutrono splendidi esemplari di animali da pascolo.

Ma assieme alle carni, sono esperti anche nella cottura delle verdure che le accompagnano, poiché abili nell’utilizzo della griglia. Spesso hanno sviluppato delle ricette semplici ma geniali per accompagnare il pasto. Come ad esempio questa semplice ma fenomenale cottura. C’è da scommetterci che nessuno cuoce l’uovo e la mozzarella con il peperone con questa ricetta golosa dei maestri della carne grigliata. E per andare incontro alle esigenze di tutti, presenteremo anche la variante realizzata al forno.

Un peperone come contenitore

La semplice genialità di questa ricetta è quella di considerare il peperone come un contenitore per gli altri due ingredienti. Questo crea un mix di sapori forse non leggero, ma buonissimo e da proporre. In primo luogo, per cominciare occorre lavare molto bene i peperoni tagliandoli a metà per la forma longitudinale. Occorre poi togliere tutti i semi (non sono amici della digestione) e salarli poi un pochino.

A questo punto, in ciascuna delle due metà dobbiamo inserire circa 50 grammi di mozzarella pressando in modo tale da creare una forma relativamente piana. È importante che la forma sia ben riempita di mozzarella. A questo punto, poniamo sulla griglia e versiamo l’uovo in cima. Aggiungiamo un pochino di sale e pepe. Sul tempo di cottura possiamo considerare circa 20 minuti se si tratta di un fuoco intenso e comunque fino a che l’uovo non sia cotto per intero. Il risultato sarà un amalgama cremoso e saporitissimo. Se avessimo difficoltà ad inserire la mozzarella immediatamente, possiamo tranquillamente cuocere intanto l’uovo sul fondo del peperone per poi inserire la mozzarella vicino al termine della cottura. Il risultato sarà meno filante ma comunque buono.

Per quanti poi fossero affascinati dall’idea e la volessero proporre al forno, i passaggi sono semplicissimi. Dopo aver tagliato e pulito i peperoni, li buttiamo per 5 minuti in acqua bollente affinché cuociano al punto giusto prima di essere inseriti nel forno. Dopo averli tolti e fatti asciugare, li riempiamo con dadi di mozzarella (per chi volesse anche di prosciutto cotto) e li poniamo nella pirofila con un pochino di olio. Facciamo cuocere a 180 gradi fino a che il formaggio non fonde.

Poi versiamo gli albumi (e solo quelli) sulla sommità. Non appena vediamo il colore bianco prendere forma, aggiungiamo anche i tuorli per completare. Queste precauzioni servono ad avere delle uova cotte a puntino. Il forno è infatti meno delicato rispetto alla griglia ed il rischio è di bruciare gli ingredienti.

Questa ricetta è semplice, deliziosa e divertente da mangiare. Per quanti volessero riproporre un piatto tipico dell’asado argentino che è molto facile ed economico da reperire nel mercato italiano, ecco una ricetta immancabile.