C’è da preoccuparsi per l’arrivo di una crisi globale del debito? Il debito totale a livello mondiale non è mai stato così elevato. E, tuttavia, ci sono pochi segni che la situazione cambi, a breve. L’epidemia di coronavirus è stata dichiarata una pandemia. Per farvi fronte, i governi hanno annunciato centinaia di miliardi di dollari in pacchetti di stimolo. Che hanno mandato il debito ancora più in alto. Quindi, quanto dovremmo preoccuparci per l’arrivo di una crisi globale del debito?

L’indebitamento globale è cresciuto rapidamente. Così rapidamente che molti temono che stia diventando insostenibile. L’Institute of International Finance stima che il debito totale a livello mondiale, alla fine del settembre scorso, abbia raggiunto la cifra sbalorditiva di 253 trilioni di dollari. È un debito enorme. Circa il triplo della produzione economica annuale del mondo intero. Si tratta di circa 32.500 dollari di debito per ciascuno dei 7,7 miliardi di persone del pianeta. Per di più, l’IIF dice che questa cifra non farà che aumentare. La Banca Mondiale ritiene che la velocità e la portata di questa ondata di debito sia qualcosa di cui tutti dovremmo preoccuparci. Tanto che ha esortato i governi di tutto il mondo a farne una preoccupazione primaria.

Quando si crea il debito?

Il debito si crea quando una parte prende in prestito soldi da un’altra. Ciò permette agli individui di comprare qualcosa che normalmente non potrebbero permettersi. Questo ha i suoi vantaggi. Per esempio, ci si può indebitare quando si ottiene un prestito per comprare un’auto o un’ipoteca sulla casa. Questo permette di ripagare il costo di quegli investimenti nel tempo, invece che tutto in una volta. Il costo di questo servizio è il tasso d’interesse. Attualmente, i tassi di interesse in tutto il mondo sono a livelli storicamente bassi. Questo ha reso economico prendere in prestito denaro dalle banche. Il che significa che le imprese possono fare grandi investimenti. E i proprietari di casa non hanno bisogno di spendere così tanto per le rate mensili del mutuo.

C’è da preoccuparsi per l’arrivo di una crisi globale del debito?

Ci sono però degli svantaggi dei bassi tassi di interesse. È probabile che gli individui non vedano un grande ritorno sui loro risparmi. E sia le persone che le imprese potrebbero caricarsi di debiti troppo bassi. Proprio come stiamo vedendo adesso. Anche i governi assumono debito. Debito che possono utilizzare per stimolare l’economia. Finanziando progetti infrastrutturali, programmi sociali e altro ancora. Quanto deve il governo di un Paese è noto come debito sovrano. Il debito sovrano è molto diverso da come potremmo pensare a quello per gli individui. Ma una cosa che entrambi hanno in comune è che i problemi tendono a sorgere

Quando il prestito diventa eccessivo

I prestiti a paesi con economie sviluppate sono generalmente considerati investimenti sicuri. Perché? Perché anche se i governi spendono al di là dei loro mezzi, i legislatori possono aumentare le tasse o stampare più soldi per assicurarsi di ripagare ciò che devono. Ma i prestiti ai governi dei mercati emergenti sono generalmente visti come molto più rischiosi. Ed è per questo che questi paesi a volte emettono il debito in una valuta estera, più stabile. Questo permette loro di attirare più investitori dall’estero in cerca di rendimenti maggiori. Ma un crollo economico, la debolezza della valuta nazionale o un elevato onere del debito possono rendere difficile per il governo ripagarlo.

In definitiva, il rischio più importante è che un paese possa rimanere indietro rispetto ai suoi obblighi di debito e di default. Non è una cosa comune, ma è successo. Prendiamo il Libano nel 2020, l’Argentina nel 2001 e la Russia nel 1998. Negli ultimi 50 anni, ci sono state quattro ondate di accumulo del debito. Attualmente siamo nel bel mezzo della quarta ondata. Cosa possiamo imparare dalle prime tre? Beh, per prima cosa, nessuna di esse ha avuto un lieto fine.

La quarta ondata

La Banca Mondiale dice che siamo attualmente nel mezzo della quarta ondata. Vogliamo evitare che la storia si ripeta ancora una volta? Allora i governi devono fare della gestione del debito e della trasparenza una priorità assoluta. Questa ondata di debito globale condivide molte delle caratteristiche delle tre precedenti. Tra cui periodi prolungati di bassi tassi d’interesse. E paesaggi finanziari mutevoli che incoraggiano una maggiore assunzione di prestiti.

Ma la Banca Mondiale ha definito l’attuale ondata la più grande, la più veloce e la più ampia di tutte. Essa comporta un accumulo simultaneo di debiti sia pubblici che privati. Coinvolge nuovi tipi di creditori. Ed è molto più globale. Tuttavia, poiché la pandemia di coronavirus minaccia di affondare l’economia mondiale, il momento di arginare la marea potrebbe essere passato.