Molti di noi, col passare del tempo, si sono resi conto che per avere cose belle, non per forza bisogna spendere soldi. Le tecniche di riciclo creativo, infatti, possono aprirci le porte a un mondo incredibile, fatto di oggetti e accessori completamente gratuiti.

Potremmo allora riutilizzare i vecchi oggetti lasciati a prendere polvere in un cassetto o in una scatola e ridargli nuova vita. Delle idee perfette non solo per evitare gli sprechi, ma anche per creare dei regali speciali che risultino sempre i più apprezzati. In questo articolo allora vedremo alcune idee interessanti per riciclare del metro da sarto e ricavarne così bracciali, astucci e non solo.

Due idee davvero originali

Una prima idea davvero interessante potrebbe essere quella di usare il metro da sarto per creare dei fantastici orecchini. Scegliamo un metro del colore più bello e sgargiante e andiamo a ritagliarlo partendo dalla fine, dove già troveremo un’asola metallica. Nel caso l’asola non fosse già presente, potremo invece praticare un foro presso la fine delle metro, facendo attenzione a non rovinato. A questo punto, basterà allora aggiungere un gancetto per orecchini e completare l’opera ripiegando la parte tagliata e incollandola su sé stessa. Come risultato avremo un paio di orecchini originali e colorati, davvero unici nel loro genere.

Un’altra idea semplice e veloce potrebbe poi essere quella di trasformare questo semplice oggetto in un braccialetto davvero bello e particolare. Il metro da sarto, infatti, rappresenta uno dei materiali più adatti per la creazione di un braccialetto fai da te. Basterà ritagliarlo della misura adatta al nostro polso e abbellirlo aggiungendo piccole decorazioni per poi finire con una clip o un bottone a chiusura. A seconda del gusto e delle inclinazioni personali, i risultati e modelli potrebbero davvero essere senza fine.

C’è da essere sorpresi dalla semplicità con cui si possono ricavare accessori bellissimi riciclando creativamente un metro da sarto

Per finire, grazie a due semplici metri da sarto e una cerniera potremmo anche creare un fantastico astuccio portapenne da usare a scuola. Il procedimento sembra complicato ma in realtà è molto semplice: dovremo soltanto tagliare i due metri alla lunghezza giusta e cucirli per lungo fra di loro con del filo resistente. Continuiamo a cucire fino che non avremo ottenuto uno spessore di circa 7 o 8 strisce, una di fianco all’altra. Infine ripieghiamo il tutto cucendo le estremità e applicando la cerniera a chiusura dell’astuccio. Sebbene la scelta dei colori del metro sarà importante, già solo per il materiale usato il nostro astuccio sarà un pezzo unico e originale senza pari. Un oggetto pratico e di design per il quale c’è da essere sorpresi dalla semplicità con cui si possono ricavare oggetti davvero fantastici.

