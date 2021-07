Una distesa fiorita di migliaia di girasoli sorge in Calabria, nel Comune di San Floro. Si tratta di un innovativo progetto che ogni anno accoglie tanti visitatori, desiderosi di godere della bellezza di questo campo fiorito e raccogliere meravigliosi girasoli. Fortunatamente, c’è ancora tempo per visitare questo spettacolare campo fiorito e scattare foto straordinarie. La raccolta dei girasoli subisce una proroga per tutto il mese di luglio. Ecco per quali incredibili motivi visitare questo campo e come raggiungere questo luogo spettacolare.

Perché visitare questo magnifico campo di girasoli in Calabria

Il principale motivo per cui visitare questo luogo è estetico. Lo spettacolo è davvero incredibile, perché la collinetta vanta tantissimi esemplari di girasoli che impegnano i visitatori nella raccolta. Non solo le foto sono spettacolari, ma il ricavato andrà anche in beneficenza.

Per accedere al campo basta acquistare il ticket d’ingresso direttamente sul sito. Per i bambini fino a 12 anni l’accesso è totalmente gratuito. Il vero motivo per cui raggiungere questo luogo è la mission solidale. Il fondo costituito dal ricavato sosterrà le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica che scuote il Paese da più di un anno.

C’è ancora tempo per visitare questo spettacolare campo fiorito e scattare foto straordinarie

Sempre sul luogo è possibile degustare deliziosi prodotti da forno e acquistarli per portarli con sé. Le pizze preparate sul luogo vantano tra gli ingredienti farine di grani antichi. La macinatura è a pietra e la vera chicca è la genuinità dei loro prodotti.

Nel sito sorge, infatti, anche un mulino a pietra. L’idea nasce proprio da un giovane desideroso di salvare l’ultimo mulino a pietra rimasto attivo in Calabria. Chi non ha la possibilità di vistare il luogo, può comunque acquistare i prodotti direttamente dal sito Web. La registrazione sul sito consentirà anche di ottenere gratuitamente un ricettario esclusivo.

I girasoli sbocciano nel campo a fine giugno e gli organizzatori annunciano la fioritura ogni anno sui loro canali social. Dopo di che, ognuno ha la possibilità di vistare il luogo e scegliere i girasoli più belli da portare a casa. Un’esperienza unica, questa del Mulinum di San Floro!

