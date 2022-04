C’è anche l’Italia tra i 10 Paesi che utilizzano questa piattaforma online per combattere disfunzioni cognitive e dolori generalizzati causati dal Covid lungo

La pandemia ha colpito il Pianeta molto duramente e, ora che il peggio potrebbe essere alle spalle, ci domandiamo quali siano le conseguenze per la nostra salute in futuro. Il 25% delle persone che ha contratto la malattia continua a stare male anche fino a un mese dopo. 1 persona su 10 sta male anche fino a 12 settimane dopo. Dolori generalizzati, affaticamento, difficoltà respiratorie e cognitive sono i sintomi più frequenti. Lo scopo della piattaforma Altea è quello di mettere in contatto le persone che vogliono informarsi circa le conseguenze che il Covid potrebbe avere nel lungo periodo. Ma anche per raccogliere competenze, classificare i sintomi e ottenere consigli utili che possano dare sollievo alle persone che soffrono.

Innovazione e informazione

C’è anche l’Italia tra i 10 Paesi con maggiori visualizzazioni e download di contenuti disponibili sulla piattaforma Altea. Segno che le consulenze e i servizi proposti sono ritenuti utili e fruibili dalle persone interessate. La piattaforma fornisce consigli per affrontare e superare i problemi dati dalla malattia, indicazioni sui professionisti sanitari a cui rivolgersi, blog con notizie e aggiornamenti in materia di Covid. Ma anche un forum interattivo, in cui fare domande, e una newsletter tramite cui ricevere le news. L’iniziativa punta a migliorare la qualità della vita delle persone, che vivono una condizione di post Covid, grazie a consigli pratici ed esperienza diretta.

Lo sviluppo è avvenuto tenendo conto di un approccio partecipativo, in cui bisogni e preferenze del pubblico sono stati analizzati dopo sondaggi esplorativi e feedback continui. Importante anche la cura dell’interfaccia per rendere la piattaforma fruibile dalla maggior parte delle persone. La fiducia nella scienza occupa il primo posto, per questo si è cercato di facilitare l’interazione tra i pazienti e gli esperti accademici e sanitari. Questo dovrebbe permettere di combattere la disinformazione, che potrebbe nascere dopo i vari dibattiti pubblici.

C’è anche l’Italia tra i 10 Paesi che utilizzano questa piattaforma online per combattere disfunzioni cognitive e dolori generalizzati causati dal Covid lungo

Le informazioni che troviamo nella piattaforma Altea hanno una valenza scientifica e tengono conto delle linee guida adottate dalle autorità sanitarie pubbliche internazionali. La presenza nel team di gestione di personalità esperte in materia di salute pubblica, terapie del dolore e malattie infiammatorie e respiratorie è una garanzia in tal senso. Nel mese di marzo 2022 è stata effettuata un’analisi qualitativa che ha portato esiti positivi. I numeri riguardanti le adesioni a newsletter e forum piuttosto che le visualizzazioni e i download confermano questa verifica. A renderlo funzionale ha contribuito il linguaggio adoperato per i contenuti, adatto a ogni tipo di utente e ai diversi livelli di alfabetizzazione. Prove scientifiche e coperture assicurative in materia di Covid lungo sono in continua evoluzione. E questo strumento appare fondamentale per ottenere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Soprattutto se si considera che le risorse messe a disposizione sono gratuite.

Lettura consigliata

Prurito notturno ma anche tosse e difficoltà respiratorie potrebbero essere causati da questa patologia che porterebbe anche stanchezza e dolore al petto