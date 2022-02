Le verdure di stagione sono un prodotto buono e genuino che può tornarci molto utile in cucina. In questo freddo periodo vanno di moda nell’orto due alimenti particolari come cavolfiore e radicchio. Sapendo come utilizzarli in cucina, grazie al loro gusto potremmo realizzare un piatto assolutamente vincente.

In questo articolo proporremo un’idea allettante e facile da mettere in pratica. Ci basteranno pochi altri ingredienti e con qualche euro potremo deliziare le nostre papille gustative. Scopriamo la ricetta e come prepararla nelle prossime righe.

La ricetta della salute

Le protagoniste del nostro piatto sono due verdure eccezionali per le loro proprietà nutritive. Gli studi confermano come il cavolfiore sia un ortaggio ricco di fibre che regolerebbe l’assorbimento di zuccheri e colesterolo nell’organismo. Inoltre, le vitamine presenti favorirebbero il buon funzionamento del metabolismo e il rafforzamento delle difese immunitarie.

Ugualmente, le proprietà diuretiche e depurative renderebbero il radicchio un potente alleato dell’organismo e amico dell’intestino. L’abbondanza di sali minerali e le poche calorie ne farebbero l’ingrediente perfetto anche per chi deve rispettare la dieta. Vediamo, allora, come abbinare queste due verdure straordinarie in un piatto semplice ma da leccarsi i baffi.

Cavolfiore e radicchio si incontrano in questo delizioso secondo piatto invernale che varrebbe oro per la salute e le tasche

Oggi prepareremo un delizioso sformato vegetariano dove cavolfiore e radicchio si incontrano splendidamente. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

900 gr di cavolfiore;

250 gr di radicchio rosso;

100 gr di cipolle bianche;

Grana Padano a piacere;

2 cucchiai di pangrattato;

olio di oliva;

sale e pepe q.b.

Iniziamo preparando il cavolfiore.

Sbarazziamoci di foglie verdi e torsolo e teniamo da parte le cime. Sciacquiamole, poi lessiamole in pentola per 10 minuti. A tempo scaduto, spegniamo il fuoco e scoliamo il cavolfiore.

Prepariamo una padella con un goccio di olio e una cipolla tritata. Soffriggiamo, quindi aggiungiamo le cime di cavolfiore e insaporiamo con un pizzico di sale e pepe. Mentre aspettiamo 5 minuti che il tutto cuocia ci occupiamo del radicchio.

Lo puliamo e tagliamo in fette sottili, poi lo versiamo in padella col cavolfiore e saltiamo per qualche secondo mescolando.

Ora imburriamo degli stampi per sformato, come delle cocotte. Li riempiamo con pangrattato, cavolfiore e radicchio e una spolverata di Grana in cima.

Cuociamo a forno caldo per circa 15 minuti a 200 gradi, prima di servire. In caso di dubbi circa eventuali allergie o problemi alimentari, ricordiamo di rivolgersi prima del consumo al medico competente.