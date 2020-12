Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cosa c’è di meglio di meglio di un bel contorno autunnale cremoso e saporito per deliziare le nostre papille gustative dopo una giornata di duro lavoro? Fortunatamente la stagione fredda non manca di regalarci alimenti deliziosi e nutrienti, che possiamo trasformare in mille pietanze prelibate. Tra le verdure più amate dell’autunno, ci sono senz’altro i cavoletti di Bruxelles. Questi cavoli in miniatura sono non soltanto buonissimi, ma anche ricchi di sostanze nutritive preziose per la nostra salute, come vitamine A, C, K e vitamine del gruppo B, oltre a sali minerali come ferro e fosforo. Un motivo in più per mettere in tavola i cavoletti di Bruxelles!

Vediamo dunque una ricetta cremosa e profumatissima: i cavoletti di Bruxelles con panna e funghi per viziarci con un piatto invernale dal sapore avvolgente e delizioso.

Ingredienti per i cavoletti di Bruxelles con panna e funghi

a) 500 gr di cavoletti di Bruxelles

b) funghi di nostro gradimento (champignon, mazze di tamburo, galletti, porcini)

c) uno scalogno o una cipolla

d) uno spicchio d’aglio

e) 100 gr di panna da cucina (anche vegetale)

f) olio di oliva q.b.

g) sale q.b.

h) pepe q.b

i) prezzemolo per guarnire (facoltativo)

Procedimento

Il procedimento per preparare i cavoletti di Bruxelles con panna e funghi per viziarci con un piatto invernale dal sapore avvolgente e delizioso è semplicissima. Per prima cosa operiamo una precottura dei cavoletti. Possiamo bollirli o cuocerli al microonde (il microonde è uno strumento perfetto per la precottura delle verdure, ecco perché). Poi prendiamo una padella antiaderente, oliamola e facciamo soffriggere lo scalogno o la cipolla tagliati finemente. Aggiungiamo i funghi dopo averli lavati e tagliati a tocchetti. Saliamo, e lasciamo cuocere per un po’ in modo che i funghi ‘sudino’ ed lascino uscire il liquido. Poi aggiungiamo uno spicchio d’aglio e i cavoletti che abbiamo precotto. Facciamo saltare a fiamma viva per un po’ e aggiustiamo di sale. Per ultimi aggiungiamo la panna da cucina, il pepe, e amalgamiamo bene. Serviamo con qualche fogliolina di prezzemolo come guarnizione.

Buon appetito!