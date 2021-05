Con l’arrivo del caldo torrido, cavallette e locuste iniziano ad affacciarsi nei nostri giardini, o sulle piante nei nostri balconi.

In realtà, non sono animali pericolosi presi singolarmente, ma negli ultimi anni la situazione si sta evolvendo in paggio. Infatti, a causa dei cambiamenti climatici, questi animaletti si raggruppano in sciami che possono danneggiare intere coltivazioni.

Ma cavallette e locuste non saranno più un problema per le nostre piante, grazie a questa super miscela naturale che le terrà lontane.

Una situazione davvero tragica

Stiamo vedendo in Sardegna, nell’ultimo periodo, cosa sta succedendo a causa di questa vera e propria invasione.

Nonostante siano fenomeni rari, c’è a chi non piace vedere cavallette e locuste nei propri orti.

Anche perché, cibandosi prevalentemente di foglie ed erba, possono rovinare le piante ed il raccolto che stiamo curando con tanta fatica.

Un modo per prevenire l’arrivo di questi insetti è di eliminare i luoghi in cui possono deporre le uova.

Infatti, in genere, essi nidificano tra le piante infestanti e le erbacce.

Se però ne abbiamo già avvistata qualcuno e vogliamo allontanarle subito bisogna passare alle maniere forti.

Senza acquistare ulteriori prodotti dai negozi, possiamo preparare una miscela speciale che fungerà da repellente contro questi insetti.

Basteranno soltanto dell’acqua, un paio di spicchi d’aglio e del peperoncino piccante.

Per ottenere un risultato ottimale, inseriamo l’aglio ed i peperoncini all’interno di un mixer ed iniziamo a frullare, inserendo un bicchiere d’acqua a filo. Fatto ciò, lasciamolo macerare per un paio giorni, possibilmente coprendolo con della pellicola trasparente.

Ora non ci resta che diluire il composto con abbondante acqua e di inserire il tutto in un flacone spray.

Spruzzando questa miscela sulle piante, cavallette e locuste andranno subito via, infastidite dall’odore forte di peperoncino. Questa soluzione è comoda anche come azione preventiva per non avere problemi, anche con altri insetti pericolosi per le nostre piante.