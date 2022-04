Causerebbe gravi danni allo smartphone e rovinerebbe la batteria questa cattiva abitudine che molti credono senza conseguenze

Lo smartphone è una delle cose a cui teniamo di più, considerando anche il costo. Ci permette di telefonare, guardare video, scattare fotografie, ma soprattutto di comunicare sui social. Tuttavia, per tenere bene uno smartphone, bisogna evitare alcuni errori che potrebbero rovinarlo.

Costruire uno smartphone non è affatto semplice. Infatti sono poche le case che posseggono la tecnologia adatta per farlo. L’uso sbagliato causerebbe gravi danni allo smartphone e rovinerebbe la batteria. Proprio per questo, alcuni modelli costano non poco e si fa molta attenzione a non rovinarli. Capita però di avere delle cattive abitudini, che invece di mantenere in buona salute il telefono potrebbero danneggiarlo.

Scaricare o caricare completamente la batteria

Uno degli errori più comuni è quello di voler scaricare completamente la batteria. Se si possiede un telefono di grande qualità, con una batteria ben costruita, questo non gli farà quasi nulla. Ma se la batteria non fosse di buona qualità, quest’abitudine potrebbe renderla meno efficiente. In ogni caso le nuove batterie non sono come le vecchie e non c’è bisogno di scaricarle completamente.

Un altro comportamento dubbio per lo smartphone è di caricarlo al 100% della batteria. Molti non lo fanno perché pensano che si rovini. Tuttavia, con le attuali batterie non ci sarebbero problemi particolari. Solo che la ricarica è veloce fino all’80% circa e poi rallenta fino al termine.

Il telefono sempre in carica di notte

A volte si pensa che le moderne batterie non consumino granché se la ricarica è continua. Per questo motivo, molti hanno l’abitudine di tenere sotto carica il cellulare di notte. Invece non è così, perché alcune parti dello smartphone sfruttano sempre la batteria. Averla sempre sotto carica potrebbe surriscaldarla e danneggiarla.

Inoltre durante la carica, potrebbe arrivare una notifica, un messaggio di WhatsApp o Facebook, una chiamata persa. Anche se di poco, queste notifiche scaricano la batteria. In questo modo il caricabatterie ricomincerebbe a caricare. Caricando e scaricando continuamente la batteria, riportata ogni volta al 100%, potremmo rovinarla.

In ogni caso la batteria non deve mai essere accanto alle sorgenti di calore come termosifoni, sole, cruscotto auto ecc. Bisogna anche evitare le cadute accidentali del telefono, perché rovinerebbero la batteria. Se la batteria o il telefono sono riposti per qualche tempo, allora meglio lasciare la batteria a metà della carica, cioè al 50%. È la modalità migliore per preservare la batteria.

