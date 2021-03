Molto spesso si acquistano bicchieri e piatti di plastica senza sapere una cosa estremamente importante. Questo succede perché si pensa che tutta la plastica per alimenti è uguale. Invece c’è un’importante differenza che spesso si ignora e che porta cattive notizie se si vede questo simbolo su bicchieri e piatti di plastica.

Una distinzione importante

In Europa la plastica utilizzata per gli alimenti deve essere marcata con il simbolo del bicchiere con la forchetta. Questo simbolo identifica che i piatti e i bicchieri si possono utilizzare per consumare bevande e preparazioni gastronomiche. Basta girare il piatto o il bicchiere per ritrovare il simbolo stampato a rilievo al fondo dell’oggetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Al bar in questo periodo si riceve il caffè nel bicchierino di plastica. Sotto il bicchiere e accanto al simbolo degli alimenti è riportato un numero in un triangolo. Questo numero identifica il tipo di plastica con cui è fatto il bicchiere. Bisogna sapere che solo alcuni numeri sono adatti alle bevande calde.

I numeri della plastica “buona”

Per quanto riguarda i numeri che indicano prodotti da utilizzare per bevande e cibi freddi o a temperatura ambiente, questi sono il numero 1, il 2, il 4, il 5 e il 6.

I numeri e i materiali che possono accettare sostanze calde sono il numero 2 e il 5. Il numero 6 corrisponde al polistirolo ed è molto diffuso fra piatti e bicchieri ma anche discusso come sicurezza sul caldo.

La plastica su carta

Anche i bicchieri di carta non sono immuni, perché in genere hanno un sottile rivestimento in plastica. Il prof. Sudha Goel dell’Indian Institute of Technology (IIT) afferma: “Un individuo che assume mediamente tre tazze di tè o caffè al giorno rischia di ingerire fino a 75mila particelle di microplastica”. E fra queste particelle hanno riscontrato anche i preoccupanti metalli pesanti.

Cattive notizie se si vede questo simbolo su bicchieri e piatti di plastica

Ritornando alla numerazione, se sotto l’oggetto in plastica troviamo il numero “0” o il numero 7 allora è meglio non utilizzare il prodotto. Non solo non si conoscono esattamente le materie utilizzate, ma contengono sostanze che a contatto con liquidi caldi potrebbero generare formaldeide e bisfenolo A, molto pericolosi per la salute. In Francia e Canada sono state già vietate da tutti i contenitori per alimenti.

La cosa migliore quando si utilizzano bevande e cibi caldi è di utilizzare vetro, ceramica o porcellana, in questo modo saremo tranquilli per la nostra salute.

C’è anche un motivo di gusto per non bere il caffè nella plastica.