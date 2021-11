Avere una corretta alimentazione non è importante solo ai fini estetici, ma soprattutto per mantenere in salute l’intero organismo e per non rischiare l’obesità.

In questo senso, anche un certo tipo di allenamento fisico potrebbe evitare di avere determinati problemi, ricevendo benefici. Quindi bisognerebbe, oltre escludere la sedentarietà, mangiare un po’ di tutto, soprattutto alimenti di stagione freschi, carne, pesce e tutto ciò che la Natura ci offre.

Inoltre, non dovremmo abusare di cotture e cibi complessi e grassi, per scongiurare l’insorgere di eventuali patologie o complicazioni. Per il nostro benessere generale sono basilari sali minerali e vitamine, dei micro nutrienti che hanno determinate funzioni, oltre che fornire energia.

La Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) raccomanda di seguire determinati valori circa l’assunzione dei vari nutrienti, attraverso un documento nazionale ufficiale (LARN). Questo per soddisfare il fabbisogno giornaliero di ogni individuo e non avere carenze.

Anche nel caso delle vitamine, se non ne assumiamo in determinate quantità, potremmo avere dei sintomi da non sottovalutare assolutamente.

Cattiva digestione e irritabilità potrebbero essere dovuti alla carenza di questa vitamina fondamentale

Il nostro organismo ci manda dei segnali che molto spesso ignoriamo, a cui non diamo il giusto peso. Quando avvertiamo qualcosa di anomalo, è opportuno rivolgersi al proprio medico, sicuramente saprà indicarci gli esami giusti per capire il reale motivo.

Se notiamo, per più giorni di seguito, cattiva digestione e irritabilità potrebbero essere dovuti alla carenza di questa vitamina fondamentale. Si tratta della vitamina idrosolubile B3 o niacina (o PP) importante per vari processi.

Utile per la respirazione delle nostre cellule, la circolazione del sangue, per mantenere in salute la pelle, per avere una corretta digestione e funzionamento del sistema nervoso.

Inoltre, potrebbero esserci altri sintomi, quali nausea, mal di testa, perdita del tono muscolare e anche la pellagra, malattia che può colpire pelle, cervello e tratto digerente. In linea generale, quando non subentrano gravi complicazioni, potremmo superare il problema di carenza con la sola alimentazione. Solo in alcuni casi è consigliabile l’uso di integratori, ma sarà il medico curante a prescrivere la cura adatta a noi.

Alimenti ricchi di niacina

Questa importante vitamina la possiamo trovare in alcuni specifici alimenti, come determinate carni bianche o rosse, spinaci, arachidi, acciughe, salmone, pesce spada, tonno. È possibile assumerla anche tramite legumi, lievito essiccato, fegato di manzo, latte e formaggio, cereali integrali e derivati.

Il fabbisogno giornaliero potrebbe essere diverso a seconda dell’età, del sesso e stile di vita, se si pratica sport o anche chi ha subito gravi ustioni.

Approfondimento

Facciamo il pieno di vitamine e antiossidanti con questa verdura invernale che proteggerebbe la salute cardiovascolare e la vista.