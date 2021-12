Le cattedrali gotiche ci fanno sicuramente pensare al Centro e al Nord dell’Europa e ci fanno venire in mente degli scenari invernali. Ce le immaginiamo addobbate da qualche centimetro di neve o semi nascoste da una nebbia che comunque ci lascia la generosità di vedere le loro decorazioni. C’è una città in Europa che ha tutte queste caratteristiche e che è davvero importante per la storia.

La città in questione si trova in Francia, in particolare nella regione di Normandia. Infatti, troveremo delle cattedrali gotiche e case medievali in questa città del Nord romanticissima e facile da raggiungere.

La città in cui morì Giovanna d’Arco

La città di cui vogliamo parlare è Rouen, luogo famoso nel mondo per essenzialmente due ragioni.

La prima è legata alla vicenda di Giovanna d’Arco, la pulzella di Orléans che qui trovò la morte nel quindicesimo secolo. Venduta agli inglesi dai nemici del Re di Francia, Giovanna d’Arco non abiurò mai la sua fede e la sua fedeltà al suo Re.

Venne condannata al rogo nella piazza del vecchio mercato, luogo in cui ora c’è una grande chiesa moderna e una croce molto alta. Un’altra ragione per cui Rouen è conosciuta molto è l’arte. Infatti, il celebre pittore impressionista Monet dipinse centinaia di volte la sua cattedrale.

Cattedrali gotiche e case medievali in questa città del Nord romanticissima e facile da raggiungere

Di conseguenza, quando noi italiani arriviamo alla piazza della cattedrale di Rouen cerchiamo subito il punto preciso da cui Monet dipinse la cattedrale. La sua idea era quella di dipingere la cattedrale con tutte le luci possibili del sole e dei giorni. Nel museo d’arte cittadino si trova uno di questi suoi dipinti.

Come raggiungere Rouen

Raggiungere il capoluogo della Normandia è davvero facile. Basta arrivare in treno o in aereo a Parigi, che sia a Gare de Lyon per i treni dall’Italia o gli aeroporti di Orly o di Charles de Gaulle.

In seguito, bisogna dirigersi alla stazione dei treni di Saint Lazare e prendere il famoso treno degli impressionisti. Questo treno speciale segue tutto il corso della Senna e arriva a Le Havre, patria dell’impressionismo di Monet.

Dopo un’ora e mezza di tragitto il treno entra nella stazione di Rouen, che si situa a un centinaio di metri dal centro della città. I biglietti di questo treno hanno tariffe da treno regionale e dunque sono molto economici e convenienti.

