Chi l’ha detto che le vacanze estive vanno per forza passate al mare? Sono tanti gli italiani appassionati di montagna e trekking. Rifugiarsi in un posto fresco e immerso nel verde può essere la soluzione giusta all’afa estiva. Allora perché non trovare un compromesso per chi non sa rinunciare ad un bagno ristoratore? Questa estate scegliamo come meta una località sul lago, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Le Dolomiti sito naturale patrimonio dell’UNESCO

Sono pochi i Paesi del Mondo che possono vantare un’infinità di bellezze naturali e non, come l’Italia. E tra queste possiamo inserire le Dolomiti. Paesaggi montani unici che tolgono davvero il fiato. Le Dolomiti sono una regione montuosa delle Alpi Orientali italiane. Composte da dolomia, una roccia che dona il caratteristico colore chiaro/pallido. Si estendono nelle province di Trento, Bolzano, Belluno, Verona, Vicenza, Udine e Pordenone.

Catapultati direttamente in un dipinto dal sapore fiabesco grazie a questi 3 meravigliosi laghi nel cuore delle Dolomiti

In questo complesso montuoso ci sono diversi laghi che sembrano davvero uscire da una tela. Oggi parleremo di 3 dei più bei laghi da visitare. Ma ce ne sono molti altri che meritano un salto in questo posto meraviglioso.

Laghi di Fusine

Immersi nella natura avvolgente e selvaggia sono un capolavoro della natura. Di origine glaciale sono circondati da un bosco di abete rosso. Sfumature magiche da vedere assolutamente percorrendo i sentieri che li collegano in modo eccellente. Si trovano in provincia di Udine, al confine più estremo d’Italia.

Lago di Dobbiaco

In provincia di Bolzano, questo lago si è formato in tempi antichi a causa di diverse frane. Infatti, la sua particolarità è che sorge nel mezzo del fiume Renzo. Paesaggi fiabeschi da visitare seguendo i sentieri e ammirando il panorama dai punti di osservazione.

Lech dl Dragon

Il lago che scompare! La sua particolarità è proprio questa, a volte c’è e a volte non c’è. Si trova nel territorio comunale di Selva di Val Gardena, in provincia di Bolzano. Il nome significa lago del Drago, ed è alimentato esclusivamente dall’acqua del ghiacciaio. Secondo la leggenda lì viveva un drago che riaffiorava dalle acque solo nelle notti di luna piena.

Eccoci, quindi, catapultati direttamente in un dipinto dal sapore fiabesco grazie a questi 3 meravigliosi laghi nel cuore delle Dolomiti. Una volta nei paraggi si può fare un salto al lago di Resia. Si può ammirare un campanile che sorge direttamente dalle acque.