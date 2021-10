L’autunno è la cornice perfetta per le serate trascorse al caldo, davanti al camino. Il giardino si colora di foglie delle tonalità tipicamente autunnali e viene una gran voglia di prelibatezze di stagione come le castagne.

Al forno, come caldarroste o bollite, queste sono sempre squisite e perfette per trascorrere una serata in famiglia o in compagnia di amici.

Oltretutto, è possibile ottenere castagne saporitissime e morbide fino a 6 mesi con questo trucco da provare subito e di cui innamorarsi perdutamente. Dopo aver fatto una bella scorpacciata di caldarroste, ecco come conservarle per gustarle anche a distanza di mesi.

Tutto quello che occorre per un chilo di castagne

mezzo chilogrammo di zucchero;

mezzo litro di acqua;

100 millilitri di rum;

un baccello di vaniglia;

scorza di limone q.b;

due vasetti in vetro da mezzo litro.

Un piccolo trucco per conservare le castagne

Per gustare ottime castagne anche a distanza di mesi basta conservarle sotto sciroppo in comodissimi vasetti. Queste saranno perfette come dessert a fine pasto nelle serate invernali, in abbinamento ad altri dolci e persino con il gelato. Preparare questa conserva è davvero semplice e occorrono solo 15 minuti di cottura.

Una volta preparati tutti gli ingredienti occorrerà, quindi, procedere con la sterilizzazione dei vasetti e dei relativi tappi. Bisognerà prima pulirli bene e poi bollirli per circa una ventina di minuti. Quindi, spegnere il fuoco e lasciarli raffreddare fuori dall’acqua, facendo attenzione a non scottarsi.

Come preparare castagne saporitissime e morbide fino a 6 mesi con questo trucco da provare subito

Tritare la scorza di limone e incidere il baccello di vaniglia per prelevarne i semi. Ma attenzione a non fare l’errore che in molti commettono e prima di grattugiare la scorza del limone nei propri piatti.

In una pentola versare zucchero, acqua, metà della scorza di limone che si vuole utilizzare e la vaniglia. Portare tutto a ebollizione a fuoco medio e attendere 5 minuti dopo l’ebollizione, mescolando continuamente. Spegnere il fuoco, lasciare raffreddare e aggiungere il rum.

Nel frattempo, incidere le castagne e sbollentarle in acqua per 2 o 3 minuti. Farle intiepidire appena e poi privarle della buccia. Inserire le castagne sbucciate nei 2 vasetti e versare sopra lo sciroppo al rum fino a coprirle interamente.

Quindi, aggiungere la restante scorza nei due vasetti e un pezzetto di vaniglia. Chiudere i vasetti e attendere almeno un mese prima della consumazione, per farle ben insaporire.

Conservazione e consumazione

Con questo procedimento è possibile conservarle finanche a 6 mesi. Il consiglio è, quindi, di etichettarle e riporle in dispensa, ben lontane da fonti di calore.

Ecco anche tutti i segreti per una perfetta frutta candita da usare tutto l’anno.