Castagne che passione: ecco 3 luoghi magici dove andare a raccoglierle vicino a Milano anche coi bambini

Ecco l’idea perfetta per trascorrere una gita fuori porta coi bambini alla ricerca del frutto più prelibato dell’autunno.

L’autunno è una stagione magica, e cosa c’è di meglio che trascorrerla all’aria aperta, raccogliendo castagne con i vostri bambini? Se viviamo nella zona di Milano o dintorni, siamo fortunati perché ci sono luoghi incantevoli che ci offrono la possibilità di immergerci nella natura e trascorrere una giornata indimenticabile con la tua famiglia. Proprio nell’hinterland milanese ci sono tantissimi boschi, che d’autunno si riempiono di ricci appuntiti e spinosi, che racchiudono un cuore morbido e saporito: le castagne. Raccoglierle con la propria famiglia sarà sicuramente un’esperienza divertentissima, soprattutto se avremo bambini al nostro seguito. Prepariamo i cestini, infiliamo delle scarpe comode e partiamo alla scoperta di questi tesori autunnali insieme ai nostri piccoli esploratori!

Castagne che passione: ecco 3 luoghi immersi nella natura in cui potremo trovarne in quantità!

La prima tappa del nostro viaggio alla ricerca delle castagne ci porta al Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, situato nell’area di Merate (LC). Questo splendido luogo, immerso nella natura, è un’autentica oasi per le famiglie in cerca di avventura. Le colline verdi e i sentieri che si snodano attraverso i boschi offrono un’esperienza unica. I bambini adoreranno correre tra gli alberi e scoprire gli angoli nascosti del parco, mentre noi potremo rilassarci in un’atmosfera serena. Ma ciò che rende questo luogo davvero speciale sono le castagne. Gli alberi qui sono carichi di deliziose castagne pronte per essere raccolte. Dovremo solo armarci di guanti e cestini e iniziare la caccia al tesoro autunnale!

Parco della pineta di Appiano Gentile: un mondo di varietà botaniche

La tappa successiva ci porta al Parco della Pineta di Appiano Gentile, un luogo che va oltre la raccolta delle castagne. Qui, avrete l’opportunità di esplorare una vasta varietà di piante e alberi che rendono questa area un’autentica meraviglia botanica. I bambini avranno modo di imparare e scoprire una moltitudine di specie diverse mentre si divertiranno a raccogliere castagne. Il parco offre anche ampi spazi per picnic, permettendoci di gustare un pranzo all’aperto in mezzo alla natura. Questo luogo ci farà sentire come se foste entrati in una fiaba autunnale!

Rezzago, vicino a Canzo: la vista panoramica sul lago di Como

La nostra ultima tappa ci porta a Rezzago, un incantevole paese situato nelle vicinanze di Canzo, che offre una vista panoramica mozzafiato sul lago di Como. Questo luogo ospita un bellissimo castagneto e da sentieri che ci accompagneranno alla scoperta dei funghi di terra. Qui, mentre raccoglieremo le castagne tra gli alberi, potremo godere di una delle viste più suggestive della Lombardia. I colori autunnali ci accompagneranno durante una gita autunnale che ci conquisterà sicuramente. Castagne che passione: ecco 3 luoghi davvero unici che non dovremo perderci per creare nuovi bellissimi ricordi insieme alla nostra famiglia!