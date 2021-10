Le castagne sono il frutto tipico dell’autunno. Quando arriva il primo freddo non c’è nulla che riscaldi come le castagne. Ancora meglio se mangiate in compagnia di amici. Questo frutto dolce e pastoso solitamente viene mangiato cotto sul braciere. Le cosiddette caldarroste sono un cibo di strada immancabile del venditore ambulante.

Ma se volessimo riprodurre le caldarroste a casa nostra? Come cucinarle in modo che si abbrustoliscano perfettamente? Se abbiamo un caminetto o una stufa a legna a disposizione il gioco è facile. Se così non fosse, c’è un altro modo per cuocerle in modo altrettanto gustoso. Ecco come ottenere castagne al forno croccanti fuori e morbide dentro con un trucco banale ma strepitoso.

Cominciamo con l’acquistare mezzo chilo di castagne. Aumentiamo a 1Kg se abbiamo invitati. Quando proveranno la nostra ricetta delle castagne al forno rimarranno senza parole per la bontà.

Prendiamo le castagne appena acquistate. Cerchiamo di scegliere le più grandi e sode. Controlliamo anche che non abbiamo buchi visibili dall’esterno. Potrebbero esserci dei vermi o dei bachi. Subito dopo mettiamole in ammollo per mezz’ora in acqua fredda.

Quest’operazione va fatta prima della cottura. Trascorsa mezz’ora incidiamo le castagne con un doppio taglio a croce sulla parte tonda. È bene che venga incisa solo la buccia e non la polpa. Contrariamente rischiamo di annacquare l’interno della castagna che non si cuocerà a dovere. Adesso rimettiamole a bagno per un’altra mezz’ora. All’acqua di ammollo uniamo una presa di sale grosso e un bicchiere di aceto di vino bianco. Se non ci piace il sapore, sostituiamolo con un cucchiaio di olio d’oliva. Infine scoliamo bene le castagne.

Nel frattempo dobbiamo riscaldare il forno al massimo della sua potenza. Prendiamo le castagne e adagiamole sulla placca non sovrapponendole l’una con l’altra. Bisognerà distanziarle di qualche centimetro. Per ottenere una cottura perfetta, poi, la parte arrotondata deve essere rivolta verso l’alto. Fatta quest’operazione possiamo infornarle. Dopo circa 15 minuti, quando cominceranno a dorarsi, giriamole sull’altro lato. Terminiamo la cottura quando riteniamo che siamo abbastanza abbrustolite.

Una volta terminata la cottura, il consiglio è di avvolgere le castagne in un panno pulito e leggermente umido. Questo trucco della nonna ci permetterà di rimuovere la buccia e la pelle con più facilità. E se desideriamo usare le castagne in una ricetta invernale ecco la zuppa calda di castagne e porcini per l’inverno.