Oggi vogliamo presentare la ricetta del castagnaccio rivisitato con ricotta e cioccolato che conquisterà anche i palati più esigenti. Storicamente, il castagnaccio è un dolce povero della tradizione toscana. Veniva fatto con soli 4 ingredienti, castagne, olio, rosmarino, e un pizzico di sale. Lavorato con l’acqua necessaria per rendere l’impasto della giusta consistenza. Talvolta, magari nei giorni di festa, veniva arricchito con pinoli e uvetta. In passato, specialmente in periodi di ristrettezze, veniva preparato spesso perché ha un elevato potere saziante ed è ricca in fibre e minerali. Inoltre è una preparazione che si conserva per giorni senza perdere le sue proprietà.

Oggigiorno il consumo di castagne si consiglia in caso di anemia e come coadiuvante in caso di stanchezza psicofisica.

Il castagnaccio rivisitato con ricotta e cioccolato che conquisterà anche i palati più esigenti che andiamo a proporre, aggiunge altri 3 ingredienti alla versione originale e sostituisce l’acqua con il latte. Vediamo dunque di cosa abbiamo bisogno per prepararlo:

200gr di farina di castagne;

260gr di latte;

220gr di ricotta;

80gr di zucchero a velo setacciato;

60gr di gocce di cioccolato fondente.

Per il latte si può utilizzare sia quello vaccino che quello vegetale, a seconda delle preferenze personali.

La preparazione è molto facile e veloce

Dunque, versare in una ciotola capiente la farina di castagne. Aggiungere a filo il latte e lavorare finché il composto non si presenta liscio e senza grumi. Aggiungere quindi un po’ alla volta, prima la ricotta e poi lo zucchero a velo setacciato. Girare fino a che tutti gli ingredienti saranno bene amalgamati fra di loro.

Nel frattempo, foderare uno stampo con della carta da forno e quando la preparazione sarà ben lavorata versarla nello stampo. Cospargere quindi la superfice di gocce di cioccolato, distribuite uniformemente. Cuocere in forno a 175° per 40 minuti. Suggeriamo di controllare la cottura infilando uno stecchino nel centro, sarà ben cotto quando la punta risulterà asciutta.

Ecco dunque svelata la ricetta del castagnaccio rivisitato con ricotta e cioccolato che conquisterà anche i palati più esigenti.