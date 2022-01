Da quando le produzioni Netflix hanno aperto gli orizzonti anche al grande schermo, sulla nota piattaforma online sono sbarcate autentiche perle da vedere senza esitazione. Nelle ultime settimane, ad esempio, ha fatto scalpore tra i critici e gli appassionati il film “Don’t look up” con protagonisti Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio che interpretano il ruolo di due ricercatori. Questi compiranno la sensazionale scoperta di una cometa che punta dritta verso la Terra mettendo in pericolo il genere umano. Quello che potrebbe sembrare lo spunto per un film d’azione, in realtà è una commedia geniale che saprà farci ridere e riflettere. Inoltre il film vanta un cast stellare e una valanga di premi vinti e candidature.

Risate amare

Durante il film infatti vengono messi in luce gli aspetti peggiori della nostra società con cui facciamo i conti tutti i giorni. Politici approfittatori ed approssimativi, superstar superficiali e vuote e milionari che dall’alto delle loro finanze si autoproclamano illuminati salvatori della patria.

Nonostante tutta la critica sociale, però, il film è veramente scorrevole e godibile grazie al talento degli attori e grazie alla pungente comicità. Ulteriore nota di merito è il folto cast di attori tra cui Meryl Streep, Cate Blanchet, Jonah Hill e il giovane astro nascente di Hollywood Timothée Chalamet.

Tuttavia se siamo alla ricerca di qualche chicca da vedere Don’t look up non è certo l’unica.

Cast stellare e una valanga di premi per questo film da non perdere assolutamente su Netflix

Infatti se stiamo cercando un prodotto di qualità, con attori fenomenali e diretto da un autentico mostro sacro del cinema “C’era una volta a… Hollywood” è il film che fa per noi.

Diretto dal genio di Quentin Tarantino nel 2019, non a caso, il film vanta un cast d’eccezione e annovera molteplici premi vinti, tra cui numerosi Golden Globe e 2 premi Oscar.

Leonardo DiCaprio (Rick Dalton) e Brad Pitt (Cliff Booth) sono rispettivamente una star del cinema e la sua controfigura. Rick Dalton dopo aver cavalcato il successo degli anni passati farà i conti con una carriera a picco affiancato dal migliore amico e controfigura Cliff Booth.

Questo è lo sfondo scelto da Tarantino per raccontare la Hollywood degli anni ’70 macchiato dal terribile omicidio ad opera di Charles Manson nella casa dei Polanski.

Fiore all’occhiello del film, l’indiscutibile eleganza e bellezza di Margot Robbie che interpreta Sharon Tate, al tempo compagna di Roman Polanski.

Lettura consigliata

