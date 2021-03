Cassetti dell’armadio vecchi? Possono diventare così con un po’ di creatività. Alla fine basta quella per trasformare gli oggetti. E oggi trasformeremo i cassetti degli armadi. Magari stiamo cambiando casa, oppure abbiamo una cassettiera che ormai è da tempo che dobbiamo buttare. Prima di fare ciò teniamo i cassetti.

Con i cassetti si possono creare tantissime cose. E le possibilità di riciclo creativo sono tantissime. Quindi, cassetti dell’armadio vecchi? Possono diventare così con un po’ di creatività e vediamo subito la prima creazione che si può fare.

Comodino sospeso

Se magari si hanno dei figli con un vecchio cassetto si può creare un comodino sospeso. Quello che occorre fare è rimuovere tutti i cassetti inferiori dal mobile tranne quello più in alto. Con una sega tagliare orizzontalmente il primo cassetto separandolo così dagli altri. Ora limare, arrotondare bene tutti gli angoli, ridipingere – se lo si desidera – e poi fissarlo al muro vicino al letto.

Porta vasi

Oltre ad un comodino sospeso i cassetti possono diventare anche dei bellissimi porta vasi da mettere in giardino. Ovviamente si possono mettere anche in terrazza o sul balcone. Cosa occorre fare? Prendere i cassetti e tirarli fuori dai binari. Ora con la carta vetrata grattare via la vecchia pittura. E ridipingerli nuovamente con una nuova acrilica. Se i porta vasi saranno esposti a pioggia, neve o altro è importante che la pittura sia di ottima qualità.

Una volta ridipinto, dentro il cassetto possiamo coltivare le nostre piantine aromatiche. Possiamo appenderlo al muro con delle viti oppure attaccarci delle gambe che lo trasformano così in un porta vasi rialzato. Ma possiamo anche metterne uno sopra l’altro e creare una specie di composizione di design per il giardino.

Con questi nuovi vasi si avrà un giardino super carino e un terrazzo che farà invidia ai vicini. Il resto inutilizzato si può portare in discarica.

Con questi nuovi vasi si avrà un giardino super carino e un terrazzo che farà invidia ai vicini.

