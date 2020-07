E’ in arrivo un nuovo decreto lavoro, in cui sarà presente la proroga dell’ammortizzatore, del divieto di licenziamento e della deroga sui contratti a termine. In molti, però, si stanno chiedendo: è’ possibile prolungare la cassa integrazione? Il Governo propone di prolungare la cassa integrazione di emergenza fino alla fine dell’anno per consentire una copertura a carico dello Stato alle aziende che si trovano in difficoltà. Questo permetterebbe anche di evitare i licenziamenti. Il Governo vuole approvare la cassa integrazione fino a fine anno e la proroga del divieto di licenziamento. Questa proposta in tempi brevi in modo da aggiungere altre 18 settimane di ammortizzazione sociale.

Come si potrà accedere alla cassa integrazione per le successive 18 settimane?

In realtà i criteri con cui si potrà accedere a questi ulteriori quattro mesi e mezzo sono ancora da definire. Sicuramente uno dei requisiti sarà l’appartenenza ad uni dei settori più colpiti dal Covid. Oppure per imprese con una certa soglia di calo del fatturato. Ed in questo il Governo si propone come sostenitore con l’aggiunta delle 18 settimane di ammortizzazione sociale. Questo perché molte delle proposte del Governo previste per il coronavirus per molte imprese sta per scadere.

Divieto di licenziamento, come funzionerà?

Per quanto riguarda il divieto di licenziamento, sembra che il Governo sia intenzionato a prolungarlo fino alla fine dell’anno. Il divieto di licenziamento è stato introdotto durante l’emergenza Covid ed è in scadenza il 17 agosto. La cassa integrazione fino a fine anno e la proroga del divieto di licenziamento non sarà una misura applicabile a tutte le aziende. Per il divieto di licenziamento sarà possibile ridurre l’organico in casi come il fallimento oppure la cessazione dell’attività produttiva. Per la cassa integrazione come abbiamo già detto dipenderà tutto dalla soglia di calo del fatturato e dal settore di appartenenza.