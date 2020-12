Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli italiani sono famosi per avere il grilletto facile quando si tratta di cucina tipica.

La ricchezza del nostro territorio è tale che, per ogni regione, vi sia almeno una rivisitazione provinciale del piatto forte. Come ignorare l’eterna diatriba fra “arancino” e “arancina”, che ancora miete vittime (linguistiche) oltre lo stretto di Messina?

Esistono perfino delle pagine di Facebook che prendono in giro l’integralismo gastronomico dei connazionali (celeberrima è Italians Mad at food).

Tutto il mondo è Belpaese

Se bisticciamo fra italiani, figurarsi quando sono gli stranieri a prendersi delle licenze nell’interpretazione delle nostre punte di diamante. Lasciano dei segni indelebili la parmigiana con i petti di pollo al posto delle melanzane e l’evergreen carbonara con la panna. Forse è vero che ce la prendiamo troppo, ma in qualche caso, più che di campanilismo, è giusto parlare di istinto di sopravvivenza.

Bèrghem, la città sui monti

Bergamo è una città dalla fama peculiare: terra di compositori, architetti geniali, grandi lavoratori, e di arte impareggiabile. E l’arte si esprime anche sulla tavola.

È impensabile infatti andarsene senza aver assaggiato i casoncelli tipico piatto della cucina bergamasca.

La tradizione locale si specializza in piatti piuttosto calorici (se si cammina per i saliscendi questa magnifica città collinare, si capisce anche perché). Sebbene molte famiglie sarebbero pronte a difendere col sangue la ricetta della nonna, la versione ufficiale per preparare i casoncelli rimane una.

Casoncelli tipico piatto della cucina bergamasca

Per l’impasto:

400 g di farina 00;

100 g di semola di grano duro;

Due uova

Acqua q.b.

Per il ripieno dei casoncelli:

125 g di pangrattato;

Un uovo;

70 g di formaggio grana grattugiato;

150 g di pasta di salame;

100 g di arrosto di vitello;

10 g di uva sultanina;

5 g di amaretti;

Uno spicchio d’aglio, tritato;

Un cucchiaio di foglie di prezzemolo, tritate;

Sale e pepe secondo preferenza.

Per il condimento tipico:

100 g di burro;

80 g di pancetta a dadini o listarelle;

Formaggio grana a piacimento;

Salvia.

Impastare con energia farina, acqua e uova (e un pizzico di sale).

Tritare e impastare con cura tutti gli elementi del ripieno, ricordandosi di aggiustare spezie e sale a piacimento (attenzione al grana, interferisce con la salatura). Se il ripieno è troppo asciutto, si può inumidire con del brodo.

Stendere la pasta fresca e ricavarne dei rettangoli non troppo sottili, circa 7 cm sul lato lungo. Farcire i casoncelli con un cucchiaino di ripieno e chiuderli a caramella.

Dopo averli lasciati riposare, cuocerli in acqua leggermente salata; quando manca poco, occuparsi del condimento.

Bisogna mettere pancetta, salvia e dopo qualche minuto di rosolatura, il burro in un pentolino. Una volta scolati i casoncelli, versare il condimento, con una spolverata (anzi, una consistente pioggia) di grana.

Una ricetta-capolavoro per i casoncelli tipico piatto della cucina bergamasca.