Se l’obiettivo è sfruttare l’offerta di case a un euro e vivere in un luogo tranquillo e spendendo pochissimo, ecco un borgo segreto sito nel cuore della Sicilia più verde, in provincia di Messina. Basicò è un paesino da cartolina, lontano dal frastuono delle città, perfetto per lavorare in smart working. Oppure per coltivare verdure ed erbe officinali biologiche da rivendere online, in un luogo privo di inquinamento. Lo ha scovato la redazione Casa e Giardino di Proiezioni di Borsa.

Un borgo regale che profuma di basilico

Sono numerose le case a un euro in vendita a Basicò, che domina le colline litoranee di Milazzo. Il suo nome non arriva dal profumatissimo protagonista del pesto alla genovese, ma dal termine basilikon, che in greco antico significa luogo regale. Qui le monache clarisse pregavano in perpetuo per sua Maestà Federico II di Svevia. Oggi il Comune conta meno di 600 abitanti, ma possiede monumenti, antiche chiese e impianti sportivi: campo di calcio a 5, campo di pallavolo, maneggio, kartodromo, pista di motocross. Il basilico comunque c’è, sui balconi e negli orti, dunque l’aria del paese ha proprio questo magnifico profumo.

Un borgo da ripopolare: Basicò

Case a un euro: tutti pazzi per Basicò il borgo segreto tra i monti di Sicilia. Ricco di fonti e arricchito da un piccolo museo, questo borgo è al centro di un territorio tutto da ripopolare. Americani e giapponesi visitano le case a un euro attualmente in vendita per trasformarle in ville con servizi per stranieri a caccia di Made in Italy e piccoli resort. Mentre i giovani non si interessano alle agevolazioni fiscali irripetibili come il bonus casa 110%, con o senza cessione del credito. Tutti sono emigrati al Nord e in altre città della Sicilia come Messina, Catania e Palermo a lavorare di più e guadagnare di meno. Eppure, tornare a vivere a Basicò utilizzando i vantaggi fiscali attuali, vorrebbe dire costruire un patrimonio. Se andiamo ad abitare in questo posto ci regalano 60.000 euro è, insomma, un’offerta che non si trova solo in Svizzera.

Piccolo, genuino e ricco di tradizioni

Basicò si riempie di turisti solo per le feste tradizionali: la processione di San Francesco il 4 ottobre, la Festa della Musica al solstizio di giugno. Proprio oggi, 21 agosto, si celebra la solenne processione di Maria Santissima di Basicò. Nell’occasione possiamo acquistare la famosa provola, un formaggio tipico siciliano gustoso e saporito. Che ha qui una sua delicatissima variante locale e naturalmente una sagra dedicata.

Come tutti i piccoli borghi delle favole, anche il piccolo villaggio di Basicò ha un solo bar, un solo alimentari e un solo ufficio postale. Ma il suo bello è proprio quello. Oltre al fatto che l’olio, il vino, l’uva, verdure, la frutta e le uova che si possono trovare qui sono veramente incomparabili. L’uscita autostradale di Falcone è a 12 chilometri e la ferrovia più vicina è a Terme Vigliatore, a 14 km da queste colline. Basicò si può raggiungerla comodamente anche in pullman da Messina e comunque qui il car sharing lo hanno inventato già più di mille anni fa. Solo che c’era il cavallo al posto del motore.