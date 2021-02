Il fenomeno delle case a 1 euro non è più una novità. Da Nord a Sud del Paese si vanno infatti moltiplicando queste iniziative delle Amministrazioni comunali.

Si tratta di progetti tesi a ripopolare i centri storici, spesso abbandonati dagli autoctoni nel corso dei decenni. D’altro canto per questa via si prova a dare ad altri un’opportunità di alloggio gratis. A patto di rimettere in sesto l’appartamento che si prende in consegna e, talora, di rispettare gli eventuali vincoli paesaggistici e /o architettonici.

Illustriamo in questa sede le case a 1 euro in due Comuni di questa ridente Provincia del Sud.

I due Comuni della Provincia di Avellino

Il riferimento è a due incantevoli paesini della provincia di Avellino, immersi nel verde di una natura incontaminata dell’entroterra irpino. Quanto ai Comuni dov’è possibile acquistare case a 1 euro, essi sono:

il Comune di Bisaccia, posto a circa 80 km ad Est dal capoluogo irpino;

il Comune di Zungoli, a poca distanza dalla Puglia, ma a circa 70 km dalla città-capoluogo.

Case a 1 euro a Bisaccia

Al netto di eventuali rimandi, con l’avvio della primavera dovrebbe uscire il bando relativo al progetto sviluppo case a 1 euro del Comune di Bisaccia. L’attesa dovrebbe quindi essere di breve respiro, prima di apprendere meglio, e molto di più, in merito ai dettagli ufficiali del progetto.

Ad ogni modo sembra che le abitazioni del centro storico che saranno messe a disposizione saranno da ristrutturare e/o mettere in sicurezza. Ancora, sarà necessario che i lavori di ammodernamento non stravolgano la cornice architettonica di base dell’appartamento eventualmente acquisito. Non dimentichiamo infatti che si tratta di un bel paesino dalle origini medioevali, posto a circa 850 metri d’altitudine.

Restiamo dunque in attesa della comunicazione ufficiale di cui non mancheremo di rendere nota ai nostri Lettori.

Anche a Zungoli il progetto case a 1 euro è partito da tempo. Da poco è stato chiuso il III° Lotto, che ha riscontrato un buon numero di manifestazioni d’interesse. Sul sito del Comune irpino è possibile prendere visione della Manifestazione d’interesse per l’acquisto di immobili a 1 euro – Allegato B, relativo a questo Lotto. Che, ribadiamo, è comunque chiuso.

Al momento in cui scriviamo l’Amministrazione comunale sta acquisendo nuove case che, nel futuro prossimo, daranno vita e forma al IV° Lotto. L’intento è quello di rivitalizzare il centro storico medioevale, certificato come “Uno dei borghi più belli d’Italia”. Nonché “Bandiera Arancione” del Touring Club Italia.

Abbiamo dunque illustrato le iniziative case a 1 euro in 2 Comuni di questa ridente Provincia del Sud. Infine, nell’articolo di cui qui il link riportiamo tutti i dettagli in merito al progetto case 1 euro a Oyace, in Valle d’Aosta.