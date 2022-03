Se pensiamo ad un momento di relax che abbiamo vissuto, probabilmente ci verranno in mente le nostre vacanze al mare con la famiglia o, per i più adulti, quelle in colonia fatte da piccoli. Il momento del bagno, soprattutto, è sinonimo di relax e spensieratezza, di una pausa che ci regaliamo per sfuggire dagli obblighi e dalle difficoltà della vita quotidiana.

Tuttavia, non c’è solo il mare per fare il bagno e rilassarsi. Esistono infatti in Italia molte piscine naturali che dovremmo conoscere per cambiare un po’ le nostre vacanze. Dunque, ecco le cascate e piscine naturali in Italia dove è possibile nuotare e prendere il sole.

Le meraviglie della Sardegna e della Campania

Ci troviamo nella parte nord orientale dell’isola, molto vicino al borgo di San Teodoro. C’è una valle che il rio Pitrisconi ha scavato nel tempo. Questo piccolo fiume è riuscito a incunearsi in spazi anche molto angusti, creando delle spettacolari cascate e delle piscine naturali estremamente suggestive. Per arrivare ad ammirare queste bellezze naturali si può prendere la macchina e parcheggiarla al parcheggio del Monte Nieddu o fare una bella camminata da San Teodoro.

Se invece scegliamo di andare in Campania non possiamo non conoscere la cascata Capelli di Venere. Ci troviamo nel Parco Nazionale del Cilento e l’atmosfera è quella delle fiabe. Alcuni torrenti formano delle meravigliose cascate prima di confluire tutti nel rio Bussentino. Non si può fare il bagno qui, ma la vista e la passeggiata sono altrettanto emozionanti. Per arrivarci bisogna andare in macchina fino al comune di Casaletto Spartano.

Cascate e piscine naturali in Italia, ecco dove possiamo fare il bagno e rilassarci gratuitamente

Invece, nelle Marche troviamo delle piscine che molti preferiscono addirittura alla zona costiera. Sono le famose piscine dell’Auro che prendono il nome dal fiume che le crea. Si trovano nella frazione di Parchiude del comune di Borgo Pace e sono facilissime da raggiungere.

Infine, per chi vive nell’Italia settentrionale segnaliamo le spiagge della cittadina di Riva del Garda. La vista è sublime perché da una parte vediamo un’acqua cristallina e dall’altra le montagne che sembrano gettarsi direttamente nel lago. Una delle spiagge più belle della zona è conosciuta come baia azzurra e si trova nel comune di Torbole.

