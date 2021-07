Nuovo appuntamento di ProiezionidiBorsa con le perle nascoste del nostro Paese. Qualche tempo fa abbiamo parlato delle bellezze di Sorano, la “Matera” della Toscana e dei laghi colorati di Sopranes. Oggi ci sposteremo a sud per scoprire un altro piccolo e meraviglioso paesino: Santa Maria del Molise. E troveremo cascate e mulini in questo piccolo borgo che sembra uscito dal libro delle fiabe.

Santa Maria del Molise, una perla per grandi e piccini

Santa Maria del Molise è un paese con meno di 1000 abitanti in provincia di Isernia. Ma a dispetto delle sue dimensioni questo borgo incastonato nella natura è una fonte inesauribile di bellezza. Una delle attrazioni più belle è il Parco dei Mulini. Santa Maria è ricca di corsi d’acqua e piccole cascate che nel Medioevo fornivano energia ai vari mulini presenti nella zona. Cascate e mulini che possiamo ammirare intatti ancora oggi.

A pochi chilometri dal centro storico troveremo Sant’Angelo in Grotte, famoso per le costruzioni medievali e per la croce viaria realizzata nel lontano 1537. Ma le sorprese non finiscono qui. Non possiamo assolutamente perderci anche la Chiesa di San Pietro in Vincoli e la Grotta di San Michele. La prima ha una meravigliosa cripta piena di affreschi che risalgono al quattordicesimo secolo. La seconda è una vera e propria chiesa rupestre.

Cascate e mulini in questo piccolo borgo che sembra uscito dal libro delle fiabe: come arrivare a Santa Maria del Molise

Raggiungere Santa Maria del Molise è davvero facile. Se arriviamo da nord dobbiamo prendere l’autostrada A14 e uscire a Montenero di Bisaccia. Da qui ci immetteremo sulla SS 650 in direzione Isernia fino a incontrare la SS 17. Usciamo e seguiamo le indicazioni per Santa Maria.

Se arriviamo da Sud prendiamo ancora la A14 in direzione Pescara. Cambiamo con la A16 verso Benevento e dopo pochi chilometri prendiamo la SS 88. Usciamo a Campobasso e prendiamo la SS 17 in direzione Isernia. Da qui sarà un gioco da ragazzi arrivare a Santa Maria.

