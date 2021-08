L’estate è uno dei momenti dell’anno in cui le piante sono maggiormente messe alla prova. Il motivo? Il caldo infernale che si avverte in queste giornate.

È difficile affrontarlo per noi e lo è anche per le nostre piante. Ecco perché, soprattutto in estate – ma anche in inverno – bisogna fare particolare attenzione agli sbalzi di temperatura e, possibilmente, scegliere le piante giuste.

Esistono, infatti, delle piante che reggono meglio queste temperature estreme, e sarà quindi più facile anche per noi farle sopravvivere. Non impazziremo più vedendo i nostri fiori appassire dopo che avremo scoperto questi 3 esemplari di piante che sopportano molto bene anche le temperature più alte.

Cascata di fiori coloratissimi sul balcone anche d’estate con queste 3 piante anticaldo

Ci prendiamo cura delle nostre piante tutto l’anno, per poi vederle morire sotto il primo caldo torrido estivo. Questa è la fine che faranno anche le nostre coltivazioni. Soprattutto se non abbiamo un buon pollice verde e se non conosciamo questo semplice trucchetto per proteggere le piante dal caldo.

Non tutte le piante, infatti, sono adatte a sopportare bene il caldo. Alcune appassiscono appena le temperature si alzano, e altre invece non sfiorirebbero mai.

Stiamo parlando, ad esempio, di queste 3 piante straordinarie che garantiranno una fioritura splendida al nostro balcone sempre, anche ad agosto, ma non solo.

Oggi vogliamo ampliare ancora di più questo elenco, parlando di altre 3 piante totalmente amanti del caldo.

La pianta con la fioritura no-stop

Se c’è una pianta che ama i caldi raggi del sole è la dipladenia. Si tratta di una rampicante, in grado di produrre una cascata di fiori che, anche se durano solo pochi giorni, si rinnovano continuamente. I fiori della dipladenia hanno la forma di una trombetta e sono bianchi, rossi o rosa.

È una pianta che decora il balcone con eleganza, e non ha bisogno di cure particolari. Infatti riesce a reggere bene anche piccoli periodi di siccità, anche se in generale è meglio mantenerle sempre il terreno umido. Non sopporta bene il freddo, quindi, in inverno, sarà meglio metterla al riparo.

Forte anche con il freddo

Chi cerca una pianta forte con il caldo ma anche con il freddo non può lasciarsi sfuggire la clemantis, o clemantide. Le sue fioriture perenni la rendono scenografica, e resistono durante tutto l’anno. È una pianta robusta che non necessita di troppe cure e si adatta bene sia in giardino che in vaso.

La pianta che non teme neanche le temperature più alte

La vinca, o pervinca, è una delle piante più resistenti al sole in assoluto. È l’ideale per abbellire aiuole, bordi di giardini e balconi, grazie ai suoi cespugli di fiori che creano delle stupende macchie colorate. La vinca non è per niente esigente e accetta bene tutte le posizioni soleggiate. Avremo una cascata di fiori coloratissimi sul balcone anche d’estate con queste 3 piante anticaldo.

L’unico aspetto a cui bisogna fare attenzione è che, quando le temperature si irrigidiscono, la vinca inizia a soffrire.

