Tutti a caccia del bilocale in città. Coppie e single sono stufi di seminterrati, monolocali e mini-mansarde. Ora, per vivere felici, cercano due o tre stanze. Magari con terrazzo.

L’ultima indagine di Tecnocasa evidenzia che i single costituiscono ormai il 35,5% degli acquirenti di case nelle grandi città. Dove, durante i mesi di pandemia, sono diminuiti gli acquisti di immobili idonei per la messa a reddito come bed & breakfast.

Ma quali sono le “prede immobiliari” preferite dai single? Ecco l’identikit del bilocale ideale, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Prima di tutto, niente esposizione a nord

L’esposizione a nord è una maledizione. L’appartamento è più freddo d’inverno ed esposto alla luce del sole per poche ore, solo al mattino. Se si vive al Nord l’aiuto del sole è indispensabile in un appartamento piccolo che ha finestre da un solo lato del palazzo.

Dunque, il bilocale con orientamento nord non lo vuole nessuno. Inoltre, se si amano le piante, sono poche quelle che crescono bene esposte a nord. E quelle che crescono, lo fanno più lentamente.

Viva il bilocale, abbasso il loft

Casa, tutti a caccia del bilocale in città. Nelle città capita di sentirsi proporre, al posto del bilocale, un monolocale grande da 35-40 metri. Però, se qualche anno fa le coppie e i single accettavano, ora non ne vogliono sapere.

I monolocali andavano bene prima della pandemia, per chi era solo e non aveva troppe pretese. Ma lo smart working ha messo addosso la voglia di fuga anche ai ‘lupi solitari’.

Basta dormire in un divano-letto dove si sono sedute troppe persone. Basta dormire davanti a un angolo cottura, avere un bagno solo e piccolissimo. E lavorare da casa a una scrivania incastrata in un angolo, con poca luce in arrivo dall’esterno.

Casa, tutti a caccia del bilocale in città

Ma cosa vuole oggi il single che acquista un appartamentino? Se cerca l’usato conveniente, valuta solo immobili dove riesce a buttare giù i muri e ristrutturare con stile.

Che vuol dire creare un soggiorno di 12 mq con angolo pranzo. E una camera da letto (4 metri x 4) sufficiente per un letto matrimoniale. Queste stanze vorrà poi tagliarle ad angolo per creare una zona cottura e un piccolo bagno.