Casa sicura: videosorveglianza fai-da-te con iPhone o iPad.

Se abbiamo in casa un vecchio modello di iPhone o iPad non buttiamolo nella spazzatura. Infatti, questo potrà diventare un’utilissima telecamera per tenere sotto controllo tutti gli ambienti della nostra casa. Vediamo con gli Esperti di Tecnologia di ProiezionidiBorsa come creare un sistema di videosorveglianza con un vecchio dispositivo iOS.

L’occorrente per monitorare la casa

Trasformare il nostro vecchio iPhone o iPad in una telecamera per tenere d’occhio tutto ciò che succede in casa quando non siamo presenti, è più semplice di quanto si possa pensare.

Basta infatti andare sullo store dello smartphone e scaricare una delle app dedicate alla videosorveglianza da remoto. Avviamo quindi l’applicazione e inseriamo le credenziali che ci verranno richieste per registrarci.

Per sintonizzare entrambi i dispositivi, è importante che si acceda con lo stesso account sia con l’iPhone che useremo come telecomando, sia col dispositivo iOS che si vuole controllare.

Perché l’app funzioni, è sufficiente che i telefoni supportino la versione di iOS 6.0. Per cui basta avere in casa anche un iPhone 3GS o un iPad 2. Ora non ci resta che posizionare il nostro vecchio iPhone o iPad in un angolo della stanza che vogliamo sorvegliare quando andiamo via per il week end.

Dobbiamo assicurarci una buona visuale del salotto, della cucina o della camera da letto. Controlliamo magari che ci sia una presa di corrente vicina, per evitare che la batteria si scarichi in anticipo sul nostro rientro.

Aggiornamenti 24 ore su 24

Dopo aver abilitato gli “alerts” nelle impostazioni dell’app, potremo iniziare a ricevere notifiche in caso di rilevamenti di suono o rumori all’interno dell’abitazione.

Infatti, saremo prontamente informati dall’app dello smartphone in caso di rumori o suoni dentro casa, in qualsiasi momento della giornata.

Di solito è possibile scegliere tra un piano gratuito ed uno a pagamento (si va dai 3,99 euro per qualche giorno di sorveglianza fino ai 12,99 euro per il mese intero). Ma già col piano gratuito si dovrebbero avere a disposizione molti vantaggi, come lo streaming in tempo reale, gli avvisi in caso di rilevamento.

C’è anche la possibilità di creare zone di controllo con la telecamera-smartphone.

Per avere un controllo totale dell’abitazione, oltre che al vecchio iPhone o iPad, possiamo collegare il nostro smartphone ad una telecamera con connessione internet.

Le telecamere con connessione internet hanno solitamente un sensore in alta definizione ed un’illuminazione a led in grado di catturare immagini nitide, anche durante la notte. Inoltre, sono facilmente controllabili da remoto con lo smartphone dalle apposite applicazioni, oppure dal sito web dell’azienda produttrice.