Una casa profumata, ordinata ed elegante è il sogno della maggior parte di noi. Ma, sicuramente, al tempo stesso sappiamo bene quanto possa essere difficile ottenere questo risultato. Proprio per questo motivo, dobbiamo cercare di attrezzarci, cercando dei modi in cui arrivare al nostro scopo più velocemente. In questo caso, ci sarebbero delle grandissime alleate, di cui forse non avevamo tenuto conto fino ad ora. Stiamo parlando delle piante. Questi meravigliosi essere viventi, infatti, potrebbero aiutarci ad eliminare gli odori sgradevoli dal nostro appartamento, rendendo l’ambiente più piacevole per tutti.

Le piante che ci aiuteranno a far profumare il nostro appartamento oltre a renderlo decisamente più elegante e glamour

Ci sono diversi tipi di piante che emanano un odore buonissimo, che potrebbe essere perfetto per la nostra casa. Tutto ciò che dobbiamo fare è informarci sui vari generi e sulle loro caratteristiche, cercando di capire quale pianta possa essere più adatta alla nostra casa. In questo nostro precedente articolo, ne avevamo indicata una meravigliosa, che sicuramente starebbe bene in qualsiasi stanza del nostro appartamento e che ci farà dire addio ai cattivi odori. Ma la lista continua e in questo articolo ne avevamo indicata un’altra, sempre con le stesse caratteristiche e con grandissime proprietà. Oggi continuiamo, concentrandoci sulla Corylopsis, una pianta fantastica (e imponente) che potrebbe stare benissimo in una casa molto ampia e spaziosa.

Casa sempre profumata e odore travolgente grazie a questa pianta raffinatissima che renderà il nostro appartamento chic e incantevole

Parliamo oggi, quindi, della Corylopsis. Questa pianta è originaria della Cina, del Giappone e dell’Himalaya e si distingue per una corteccia molto particolare. Il suo colore marrone, infatti, viene spezzato da alcuni rami rosso fuoco, che attirano immediatamente l’attenzione. Inoltre, i piccoli fiori di colore giallo, che abbelliscono il tutto, danno un’aria armonica e pacifica a questa pianta. Si tratta, in realtà, di un arbusto per essere più specifici e solitamente viene coltivato in giardino. Ma si può anche procedere per la coltivazione in vaso, complicata sicuramente ma fattibile. Ricordiamo che questa pianta è adatta solo ad appartamenti molto grandi, che possono accogliere altezze ingenti.

Quindi, se abbiamo dei soffitti piuttosto bassi, sarà meglio optare per un altro genere. Prendersi cura della Corylopsis non sarà estremamente difficile. L’unica cosa che dobbiamo ricordarci è che la coltivazione in vaso porta a un’annaffiatura più frequente, tenendo a mente di evitare comunque il ristagno. Sopporta bene quasi tutte le temperature, ma proteggiamola da venti forti e, durante l’estate, cerchiamole un posto che sia all’ombra. Dunque, potremo avere casa sempre profumata e odore travolgente grazie a un arbusto, che forse non avevamo mai preso in considerazione prima.

Approfondimento

Proprio questa è l’elegantissima pianta che sta spopolando nelle case e che ha bisogno di poca luce