Casa ricca di colore in primavera grazie a queste piante da seminare a febbraio

L’autunno e l’inverno sono delle stagioni più grigie, fredde, e buie rispetto ad estate e primavera. Questo si riflette molto bene anche nella natura, con alberi che perdono foglie ingiallite e piante che muoiono o che riposano fino a primavera.

Tuttavia, per fortuna, la bella stagione sta per tornare e quindi è bene iniziare a piantare alcune piante che ci daranno soddisfazioni in primavera. Esse possono essere messe sul balcone, in giardino e anche nella propria abitazione. Andiamo a conoscerne tre, che potranno regalarci una casa ricca di colore in primavera, ma dobbiamo piantarle al più presto.

Le piante che danno soddisfazioni anche d’inverno

Iniziamo con lo Spathiphyllum, un tipo di pianta piuttosto comune, perfetto per dare un tocco di eleganza alle nostre stanze.

Questa pianta possiede un fogliame verde scuro brillante, sormontato da steli e fiori bianchi che assomigliano alle calle. Come altre piante d’appartamento, lo Spathiphyllum preferisce stare molto al sole, così da poter continuare a produrre i suoi bellissimi fiori.

La seconda pianta che conosciamo proviene dalle foreste tropicali. Stiamo parlando delle bromeliacee, una famiglia di piante con un aspetto così esotico da sembrare quasi provenire da un altro pianeta. Possiedono delle lunghe ed eleganti foglie di un verde intenso, con fiori che possono essere di tanti colori diversi. Infatti, le bromeliacee possono regalare fiori rosa, rossi, arancio, e gialli.

Come per lo Spathiphyllum, consigliamo di coltivarle sempre in un luogo della casa che sia abbastanza soleggiato. Se, però, decidiamo di metterle all’aperto, stiamo attenti, perchè alcune di queste potrebbero patire la luce diretta e preferiscono la penombra.

Concludiamo con la Stephanotis. Si tratta di un’altra pianta che viene da lontano, originaria del sudest asiatico e del Madagascar. A volte viene anche conosciuta con il nome di gelsomino del Madagascar. Durante la primavera, questa bellissima pianta regala foglie verde scuro e splendidi fiorellini bianchi. È l’ideale per vasi appesi al muro, che lasciano ricadere foglie e fiori in maniera elegante in casa.

Per assicurarci che cresca bene, fertilizziamo bene il terreno e bagnamola regolarmente. Come per le piante precedenti, è meglio sempre tenerla al sole, dopotutto è abituata al clima caldo del Madagascar. Se facciamo tutto correttamente, la Stephanotis ci regalerà tutta la sua bellezza tra poche settimane.

Approfondimento

