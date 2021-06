Avere una casa che profuma di buono è un invito per chiunque entri. Purtroppo col caldo i cattivi odori triplicano, specialmente nella cucina o per chi vive con degli animali domestici. Per quanto si possa cercare di eliminare tutte le fonti di cattivo odore, a volte può diventare molto difficile proteggere la casa e i suoi abitanti da odori spiacevoli.

I deodoranti in commercio spesso creano l’illusione che l’odore sia cambiato. Tuttavia svaniscono in pochi minuti. Per questo ci possiamo affidare a un rimedio naturale duraturo e a costo zero. Gli esperti della casa della Redazione di PdB svelano il segreto più uno per avere una casa profumata a lungo con lo spray naturale fai-da-te estivo e fresco.

Alcuni deodoranti naturali

Tra i deodoranti naturali che risultano veramente efficaci per profumare tutte le stanze della nostra casa c’è il palo santo. Quello che può sembrare un semplicissimo bastoncino, se acceso con una fiamma, sprigiona un’essenza sconvolgente. Il profumo potrebbe essere scambiato per quello dell’incenso, ma con note molto più particolari e meno fastidiose.

Il palo Santo proviene da lontano. Nasce infatti nell’America del centro-sud da un albero speciale di cui vengono raccolte solo le parti secche. Questo albero viene considerato sacro e i suoi rami lasciati sul terreno per 10 anni prima di essere raccolti. Si dice che il fumo del palo santo liberi dalla negatività. Si deve essere pur certi che ci libereremo di cattivi odori e insetti fastidiosi.

Casa profumata a lungo con lo spray naturale fai-da-te estivo e fresco

Tra i deodoranti fai-da-te ne esiste uno straordinariamente potente e che lascia un aroma di fresco per molte ore. Perfetto per le giornate estive, può essere creato per ottenere note floreali e balsamiche. Per prepararlo ci occorrono un bicchiere di vodka, 500ml di acqua, 15 gocce di olio essenziale di lavanda e della menta fresca. Possiamo aggiungere degli altri olii essenziali a piacimento come quello di eucalipto.

La ricetta è molto semplice. Basterà procurarsi una bottiglia dotata di nebulizzatore e versare all’interno tutti gli ingredienti. Si prosegue agitando bene il liquido affinché tutti gli ingredienti si mescolino. Ora possiamo utilizzare il deodorante direttamente sulle pareti e sui tessuti non delicati, per evitare che si macchino. È possibile utilizzare il deodorante anche sulla biancheria. La vodka rende il deodorante meno volatile e lo fa permanere a lungo, profumando tutta la casa di buono.