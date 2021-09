L’autunno è ufficialmente arrivato e, in alcune regioni d’Italia, le temperature sono già scese. A breve, infatti, inizieremo tutti a trascorrere più tempo a casa, riscoprendo la bellezza del tepore casalingo.

Per questo motivo diventa ancora più importante che l’aria di casa nostra sia pulita, e che sia anche gradevole da respirare. E se l’aria che domina casa sarà anche profumata, sarà ancora più piacevole trascorrere delle belle serate casalinghe al calduccio. In questo senso ci torneranno molto utili le fragranze autunnali, quelle essenze fresche speziate perfette per profumare gli ambienti della nostra casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Scopriamo insieme, in particolare, quali sono le fragranze più buone e consigliate dagli esperti per questa stagione dell’anno. I profumi che vedremo sono perfetti sia per le diverse stanze della casa, sia per profumare i cassetti degli armadi.

Casa e cassetti che profumano di buono con queste fragranze calde e avvolgenti ispirate all’autunno

Entrare nella propria casa ed essere avvolti immediatamente da un profumo buono e avvolgente è una sensazione straordinaria. La casa sembra magicamente più bella e gradevole con una buona fragranza a profumare l’aria.

L’autunno porta con sé grandi cambiamenti, ed è un ottimo periodo anche per cambiare il colore delle pareti di casa nostra. Un’idea è tinteggiare le pareti con questi che sono i migliori colori in assoluto per tinteggiare le pareti della nostra casa.

Ecco quali sono le fragranze autunnali più amate

Gli esperti consigliano di profumare la nostra casa con fragranze che ricordano elementi tipici dell’autunno. In questo senso, sono ideali le essenze all’uva o vite, o quelle più legnose, come il sandalo o l’oud. Questi aromi si sviluppano in sfumature orientali, che crescono d’intensità con il passare dei minuti.

Queste fragranze sono decise, ma sono in grado di tranquillizzare e calmare chiunque le avvertirà. Per questo motivo sono molto indicate in caso di nervosismi, stress e addirittura per l’insonnia.

Inoltre, un consiglio molto utile per chi soffre di insonnia è quello di posizionare nella propria casa queste piante che attirerebbero energia positiva e romanticismo.

Chi lavora da casa invece…

Per chi lavora da casa, invece, l’essenza migliore per profumare la propria abitazione è energizzante, con un tono agrumato e frizzante. Questo profumo è l’ideale per risvegliare il cervello e conciliare la concentrazione. Avremo casa e cassetti che profumano di buono con queste fragranze calde e avvolgenti ispirate all’autunno. Concludiamo con la lavanda, che è un’ottima profumazione per tutta la casa, ma anche per gli armadi e i cassetti.

La lavanda ispira calma e serenità, ed è l’ideale in camera da letto o anche in bagno.