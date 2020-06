Nei giorni scorsi il gruppo Carrefour (EURONEX:CA) ha reso noto di aver raggiunto un accordo con il gruppo Dairy Farm a 97 milioni di euro, con l’obiettivo di acquisire il negozi Wellcome Taiwan (390 milioni di euro per l’esercizio 2019). La mossa mostra l’intento di voler consolidare la sua posizione di leader nella vendita al dettaglio nel mercato asiatico. La scelta di Taiwan non è casuale: questa nazione ha potuto contenere moltissimo l’espansione dei virus.

Una preda conquistata durante il lockdown

Ma perché Carrefour, i cui risultati sono strettamente legati al potere d’acquisto in Europa, ha ritenuto di investire dall’altra parte del mondo? Invece che in Francia, in Brasile e in Spagna, intendiamo, Paesi dove realizza oltre il 90% del suo risultato operazionale. Vuol dire che in Asia si prospettavano migliori opportunità di profitto a breve.

Questa acquisizione è stata forse sancita nei momenti più drammatici della pandemia, quando molte imprese hanno visto vacillare le certezze di sempre. Carrefour ha potuto contare su una solida catena di rifornimenti di prodotti conservati. Che sono stati accaparrati dai consumatori, poco propensi alla spesa frequente sul fresco nei giorni del lockdown. Questa preferenza ha messo in ginocchio la concorrenza.

Carrefour, dove punta il nuovo acquisto?

A una rapida conversione di insegne, innanzitutto. Stanno passando di mano 224 negozi locali situati in località strategiche e di qualità di cui 189 negozi Wellcome e 25 negozi Jason. Si aggiungeranno ai 137 già posseduti a Taiwan da Carrefour, tra cui 69 convenience store con insegna Carrefour Market, che hanno assicurato un fatturato di 1968 miliardi di euro nel 2019, con un EBITDa di 209 milioni di euro. Stanno cambiando velocemente insegna 199 negozi Wellcome con una superficie media di 420 metri quadrati e 25 negozi Jason con una superficie media di 820 metri quadrati In totale. Questa operazione sarà seguita da una conversione dei nogozi Wellcom in Market Carrefour e negozi Jasons in Carrefour premium, si concluderà entro 12 mesi. Dal gruppo Wellcome, Carrefour trarrà la riconosciuta competenza nella selezione dei prodotti freschi.

Un segnale importante per gli investitori

Come molti investitori, anche noi seguivamo questo titolo: e ora si moltiplicano i fondi pronti sorvegliare la nuova avanzata di Carrefour a Taiwan e in generale in Asia. Anche nel mercato cinese il gruppo francese ha cambiato strategia, puntando sull’alimentare e i prodotti freschi. Ora il prossimo traguardo sono la strategia multicanale e la capacità di sviluppare il business nel settore del drive e dell’e-commerce.

Carrefour, dove punta il nuovo acquisto?

Naturalmente c’è dell’altro. Il gruppo francese ha fretta di crescere per entrare nei portafogli dei grandi investitori istituzionali. Per farlo, deve tornare in fretta ai livelli borsistici pre-Covid 19: attualmente quota 14,49 euro per azione, erano 13,30 una settimana fa e 16,89 sei mesi fa. Il massimo è riferibile al giugno dello scorso anno, quando l’azione toccò i 17,77 euro. Punti deboli del gigante francese sono l’aumento del flusso di cassa, il livello di spesa in conto capitale e il livello di indebitamento, da tenere sempre sotto osservazione. Così come i conti dell’agenzia immobiliare del gruppo, Carmila.