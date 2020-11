Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Uova, zucchine, trota salmonata, cotolette di qualsiasi genere. Cos’hanno in comune questi alimenti? Possono essere preparati tramite una marinatura che li conserva in frigo per diversi giorni. Carpione, che passione! Come sfruttare una sola ricetta per preparare svariati piatti. Scopriamo come sfruttare al meglio questa preparazione tipicamente piemontese.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per una vaschetta:

a) una o due cipolle bianche;

b) salvia, quanto basta;

c) alloro, quanto basta;

d) olio extravergine di oliva, quanto basta;

e) sale quanto basta;

f) pepe quanto basta;

g) aceto di vino rosso o bianco.

Il procedimento

Preparare il carpione è molto semplice, veloce e intuitivo. Basta tritare molto finemente la cipolla e poi metterla a rosolare dentro un tegame di olio.

Una volta che l’ortaggio è appassito, sfumare con l’aceto e con le erbe indicate nella quantità desiderata. Allungate il tutto con un pò di acqua.

A questo punto è pronto il composto con cui andremo a condire e a conservare tutto quello che vogliamo in frigo. Generalmente, con questa preparazione, si sposano bene gli elementi fritti: quindi via libera a pastelle e a cotolette di vario tipo.

Vanno bene anche le scaloppine o altri alimenti infarinati. Se si vuole proprio provare l’emozione di sentirsi dei piemontesi DOC, basta aggiungere la trota o qualche uovo sodo.

Invece, se si è a dieta, si può anche optare per soluzioni più leggere e salutare, si possono provare ad assaggiare le verdure grigliate. Sotto questa salsa acetata prenderanno un meraviglioso aroma.

Oggi abbiamo parlato del carpione, che passione! Come sfruttare una sola ricetta per preparare svariati piatti. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diverse ricette di ispirazione regionale. Allora perché non buttarsi alla scoperta dei vari angoli d’Italia, assaporando i loro caratteristici sapori? Suggeriamo di vedere qui come preparare un classico della cucina toscana, il paté di fegatini.