In genere, se si pensa alle carote si pensa alle carote crude. Pochi però sanno che, quando vengono cotte, tutti i nutrienti e le vitamine vengono rilasciate da questa verdura ed è più facile per noi assimilarle.

Non è necessario fare una cottura complicata, basterà cuocerle come consigliato, come queste carote stufate con mandorle.

Questo abbinamento di carote e mandorle è perfetto se si vuole mangiare in un pasto unico più vitamine e sali minerali. La tostatura delle mandorle poi è l’ideale per donare croccantezza al nostro piatto.

Ingredienti

10 carote intere; 200 gr di mandorle pelate; 150 ml di panna di soia; olio d’oliva; sale; erbe aromatiche per decorare il piatto;

Carote stufate con mandorle

Puliamo bene le carote, tagliamo via le estremità, sbucciamole e tagliamole bene alla julienne. Prepariamo la pentola per la cottura al vapore. Riempiamo la pentola con abbondante acqua e portiamola a bollore, quindi montiamoci sopra l’attrezzo per la cottura al vapore. Mettiamo le nostre carote nell’attrezzo e facciamole cuocere per 10 minuti al massimo, dovranno mantenere la loro croccantezza.

In una padella a parte, tostiamo bene le mandorle senza buccia, con l’aiuto di olio e sale. Teniamone una manciata da parte per la decorazione del piatto. Quando le mandorle saranno ben tostate, aggiungiamo la panna di soia e mezzo bicchiere d’acqua. Facciamo quindi cuocere il tutto per permettere alla panna di stringersi.

In un’altra padella, saltiamo le carote con un filo d’olio per circa 10 minuti. Aggiungiamo quindi la nostra salsa di panna di soia e mandorle e regoliamo di sale. La panna dovrà essere assorbita da tutta la verdura nella padella.

Prepariamo il piatto da portata con le erbe aromatiche e le mandorle senza buccia tenute da parte.

Versiamo quindi le carote nel nostro piatto da portata e serviamole ben calde. Le nostre carote stufate con mandorle sono dunque pronte per essere consumate.