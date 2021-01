Inutile nasconderlo: mangiare (e far mangiare) le carote è proprio difficile. E non perché cucinarle impieghi tempo. Il motivo è un altro e cioè che piacciono a poche persone, per non parlare dei bambini. Oggi vediamo una semplice ricetta che permette di insaporirle e di renderne più gradevole il sapore, almeno per gli adulti, cioè quella delle carote condite con olio, aceto e peperoncino. Volendo, a questi ingredienti è possibile aggiungere anche qualche foglia di prezzemolo o le melanzane sott’olio.

Ingredienti per 2 persone

350 g di carote;

1 cucchiaio di olio EVO;

prezzemolo, melanzane sott’olio (facoltativi) q.b.;

sale, aceto bianco e peperoncino q.b.

Preparazione delle carote condite con olio, aceto e peperoncino

Lavare le carote, senza tagliarle. Farle bollire in una pentola con acqua per qualche minuto. Per capire se siano cotte o se ci sia ancora bisogno di aspettare, infilare la forchetta in una delle carote. Se i rebbi della forchetta penetrano la polpa della carota senza difficoltà, spegnere il fuoco. In caso contrario, continuare la cottura. Si consiglia di non diventare le carote troppo molli. Fatto diverso, invece, è se si gradisce che le carote abbiano una consistenza molle piuttosto che dura. Tirarle fuori dalla pentola e farle intiepidire. Quindi, spellarle con un coltello. La pelle risulterà una patina sottile e semplice da rimuovere. Tagliare le carote a rondelle di spessore di circa 3-4 cm. Condirle con olio, aceto bianco, peperoncino ed eventualmente le melanzane sott’olio e qualche fogliolina di prezzemolo. Quindi mescolare le carote. Lasciarle insaporire nel tegame in cui le si è preparate per tre o quattro ore, coprendolo con la pellicola. Giunta l’ora di pranzo o di cena, non resta che togliere la pellicola, impiattare le carote e servirle. Qualora avanzino, sarà possibile conservarle per 3-4 giorni in frigorifero.

Un altro modo per cucinare le carote? Stufarle con le mandorle! Ecco un’altra ricetta semplicissima da realizzare. Basta non lasciarsi intimidire dall’abbinamento apparentemente strano.